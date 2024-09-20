У NASA есть впечатляющее видео солнечного затмения на Марсе: возможно ли оно на других планетах нашей системы, кроме Земли?

Солнечное затмение – это исключительное астрономическое событие, во время которого Луна проходит между Солнцем и Землей и закрывает собой солнечный диск. Ближайшее затмение произойдет уже 2 октября.

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OBOZ.UA предлагает больше узнать о солнечных затмениях на Земле. А также расскажет, как выглядит оно на Марсе и возможно ли затемнение Солнца на других планетах нашей Солнечной системы.

Солнечное затмение на Марсе

У Марса есть два спутника – Фобос и Деймос. Однако они значительно меньше Луны Земли, что ослабляет солнечные затмения на Красной планете. А еще спутники Марса неправильной формы, и затемнение отличается от красивого диска, который земляне видят в ночном небе.

По информации NASA, за последние 18 лет несколько марсоходов наблюдали за затемнениями на Марсе. Spirit и Opportunity сделали первые замедленные фотографии Фобоса еще в 2004 году. Curiosity же первым записал видео затемнения.

Но наиболее удачной получилась запись у марсохода Perseverance, использовавшего систему камер Mastcam-Z, чтобы снять видео Фобоса, который затмевает Солнце. В NASA отмечают, что это максимально увеличенное изображение солнечного затмения на Марсе с высокой частотой кадров, сделанное с поверхности этой планеты.

Ученые говорят, что во время затемнения Фобос блокирует до 40% света от Солнца. Деймос поменьше и находится гораздо дальше, поэтому затеняет лишь незначительную часть освещения от раскаленной звезды.

Затмение Солнца на других планетах Солнечной системы

За пределами системы Земля-Луна затмения не происходят на Меркурии и Венере, поскольку у них нет естественных спутников, чтобы закрыть Солнце.

А вот на Юпитере происходит несколько затемнений одновременно, поскольку этот газовый гигант имеет по меньшей мере 95 спутников. Однако лишь пять его спутников – Амальтея, Ио, Европа, Ганимед и Каллисто – достаточно велики и достаточно близки к планете, чтобы закрыть Солнце.

Из-за гигантских размеров Юпитера и определенного наклона плоскости орбит его внутренних спутников затемнения на планете происходят практически на каждом витке "газовика". Поэтому двойные, тройные и многократные одновременные затемнения – не редкость для Юпитера.

Поскольку планеты-газовые гиганты, такие как Юпитер, не имеют жесткой поверхности, ни один космический апарат не снял фактическое затемнение одного из множества спутников, вращающихся вокруг этих миров. Посредством наземных и орбитальных телескопов и космических апаратов можем наблюдать только тени, которые отбрасывают луны на свои родные планеты.

Космический корабль Juno, находящийся на орбите вокруг Юпитера с 2016 года, сделал удивительное изображение тени Ио на красочных вершинах облаков Юпитера. А также ему удалось зафиксировать тень Ганимеда на газовом гиганте.

Солнечные затмения происходят и на планете с кольцами. Космический телескоп Хаббл сделал серию изображений редкого четырехкратного затмения, когда спутники Сатурна – Энцелад, Диона, Титан и Мимас – проходили через планету, отбрасывая свои тени на вершины облаков.

Лучшие затмения Солнца

Ученые отмечают, что таких затмений, которые наблюдают земляне, не существуют больше нигде в Солнечной системе. Ведь Земля занимает уникальное положение с почти одинаковыми видимыми диаметрами Луны и Солнца. Это обеспечивает возможности для кольцевых и полных солнечных затмений.

Если смотреть с планет, расположенных дальше в Солнечной системе, видимый диаметр Солнца уменьшается, а видимые размеры вращающихся вокруг этих планет спутников больше или меньше Солнца.

Поэтому эксперты советуют не пропускать солнечные затмения, которые происходят на Земле, ведь они уникальны во всей нашей Солнечной системе.

Ранее OBOZ.UA писал, что земляне увидели уникальное затмение Луны.

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