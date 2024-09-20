УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

У NASA есть впечатляющее видео солнечного затмения на Марсе: возможно ли оно на других планетах нашей системы, кроме Земли?

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
564
У NASA есть впечатляющее видео солнечного затмения на Марсе: возможно ли оно на других планетах нашей системы, кроме Земли?

Солнечное затмение – это исключительное астрономическое событие, во время которого Луна проходит между Солнцем и Землей и закрывает собой солнечный диск. Ближайшее затмение произойдет уже 2 октября.

Видео дня

OBOZ.UA предлагает больше узнать о солнечных затмениях на Земле. А также расскажет, как выглядит оно на Марсе и возможно ли затемнение Солнца на других планетах нашей Солнечной системы.

У NASA есть впечатляющее видео солнечного затмения на Марсе: возможно ли оно на других планетах нашей системы, кроме Земли?

Солнечное затмение на Марсе

У Марса есть два спутника – Фобос и Деймос. Однако они значительно меньше Луны Земли, что ослабляет солнечные затмения на Красной планете. А еще спутники Марса неправильной формы, и затемнение отличается от красивого диска, который земляне видят в ночном небе.

У NASA есть впечатляющее видео солнечного затмения на Марсе: возможно ли оно на других планетах нашей системы, кроме Земли?

По информации NASA, за последние 18 лет несколько марсоходов наблюдали за затемнениями на Марсе. Spirit и Opportunity сделали первые замедленные фотографии Фобоса еще в 2004 году. Curiosity же первым записал видео затемнения.

Но наиболее удачной получилась запись у марсохода Perseverance, использовавшего систему камер Mastcam-Z, чтобы снять видео Фобоса, который затмевает Солнце. В NASA отмечают, что это максимально увеличенное изображение солнечного затмения на Марсе с высокой частотой кадров, сделанное с поверхности этой планеты.

Ученые говорят, что во время затемнения Фобос блокирует до 40% света от Солнца. Деймос поменьше и находится гораздо дальше, поэтому затеняет лишь незначительную часть освещения от раскаленной звезды.

Затмение Солнца на других планетах Солнечной системы

За пределами системы Земля-Луна затмения не происходят на Меркурии и Венере, поскольку у них нет естественных спутников, чтобы закрыть Солнце.

А вот на Юпитере происходит несколько затемнений одновременно, поскольку этот газовый гигант имеет по меньшей мере 95 спутников. Однако лишь пять его спутников – Амальтея, Ио, Европа, Ганимед и Каллисто – достаточно велики и достаточно близки к планете, чтобы закрыть Солнце.

Из-за гигантских размеров Юпитера и определенного наклона плоскости орбит его внутренних спутников затемнения на планете происходят практически на каждом витке "газовика". Поэтому двойные, тройные и многократные одновременные затемнения – не редкость для Юпитера.

Поскольку планеты-газовые гиганты, такие как Юпитер, не имеют жесткой поверхности, ни один космический апарат не снял фактическое затемнение одного из множества спутников, вращающихся вокруг этих миров. Посредством наземных и орбитальных телескопов и космических апаратов можем наблюдать только тени, которые отбрасывают луны на свои родные планеты.

У NASA есть впечатляющее видео солнечного затмения на Марсе: возможно ли оно на других планетах нашей системы, кроме Земли?

Космический корабль Juno, находящийся на орбите вокруг Юпитера с 2016 года, сделал удивительное изображение тени Ио на красочных вершинах облаков Юпитера. А также ему удалось зафиксировать тень Ганимеда на газовом гиганте.

Солнечные затмения происходят и на планете с кольцами. Космический телескоп Хаббл сделал серию изображений редкого четырехкратного затмения, когда спутники Сатурна – Энцелад, Диона, Титан и Мимас – проходили через планету, отбрасывая свои тени на вершины облаков.

У NASA есть впечатляющее видео солнечного затмения на Марсе: возможно ли оно на других планетах нашей системы, кроме Земли?

Лучшие затмения Солнца

Ученые отмечают, что таких затмений, которые наблюдают земляне, не существуют больше нигде в Солнечной системе. Ведь Земля занимает уникальное положение с почти одинаковыми видимыми диаметрами Луны и Солнца. Это обеспечивает возможности для кольцевых и полных солнечных затмений.

У NASA есть впечатляющее видео солнечного затмения на Марсе: возможно ли оно на других планетах нашей системы, кроме Земли?

Если смотреть с планет, расположенных дальше в Солнечной системе, видимый диаметр Солнца уменьшается, а видимые размеры вращающихся вокруг этих планет спутников больше или меньше Солнца.

Поэтому эксперты советуют не пропускать солнечные затмения, которые происходят на Земле, ведь они уникальны во всей нашей Солнечной системе.

У NASA есть впечатляющее видео солнечного затмения на Марсе: возможно ли оно на других планетах нашей системы, кроме Земли?

Ранее OBOZ.UA писал, что земляне увидели уникальное затмение Луны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!