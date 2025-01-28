Тюлень и баклан, которые мешают друг другу уединиться на айсберге в Антарктике, стали звездами сети

Украинские исследователи с полярной станции "Академик Вернадский" говорят, что иногда даже в Антарктике бывает сложно уединиться. Это, в частности, ярко продемонстрировали тюлень и баклан, которые не смогли поделить один айсберг.

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Полярники на странице "Национальный антарктический научный центр" в сети Facebook поделились фотографией, на которой хорошо видно, что тюлень Ведделла нашел себе целый айсберг, чтобы отдохнуть наедине, но к нему пришел гость – синеглазый антарктический баклан. Фото покорило сеть и читатели наперегонки спешат придумать удачную подпись под фото, ведь за самый креативный слоган исследователи Вернадского пообещали подарить календарь.

И хотя антарктический баклан наведался на айсберг, который нашел себе тюлень Ведделла, птица присела на краю, чтобы сильно не надоедать млекопитающему, отметили в сообщении украинские полярники.

Учитывая активное обсуждение опубликованной фотографии, исследователи Вернадского призвали подписчиков придумать подпись к этому фото.

"Оставляйте варианты в комментариях, а мы выберем один или несколько самых интересных и подарим победителям наши уникальные антарктические календари с пингвинчиками", – подчеркнули полярники.

Предложения можно посылать до 12:00 30 января. Вечером в этот же день будут объявлены победители.

"И даже посреди льдин ты можешь быть не один", – написала рифмованно одна из читательниц.

"Тот момент сессии, когда студент с "хвостами" находит тебя на другом конце света!", – пошутила другая.

"Даже если мы разные как тюлень и баклан, но то наша с тобой льдина. Объединяемся", – оптимистично подчеркнул еще один подписчик страницы "Вернадского".

Всего уже более 200 креативных названий, однако их количество ежеминутно растет.

Ранее OBOZ.UA писал, как тюлень скрылся от косаток внутри ледника.

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