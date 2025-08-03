Цвет может спасти жизнь: какой купальник советуют брать ребенку на отдых

Пляжный отдых с детьми – это всегда дополнительный стресс для родителей. Каждый взрослый невольно переживает, чтобы малыш не начал захлебываться или его не подхватило течением.

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И родителям, которые заботятся о безопасности своих детей, рекомендуют специальным образом выбирать для них купальные костюмы – отдавать предпочтение одним цветам и избегать двух конкретных оттенков. Как пишет издание Mail Online, такой совет дали британские эксперты по потребительским товарам. В Instagram они опубликовали ролик с подробным объяснением.

Главная рекомендация – это выбирать купальники ярких неоновых цветов. Окрашенную таким образом ткань лучше видно под водой. Даже если она находится на некоторой глубине.

В то же время не стоит покупать светло-голубые и белые детские купальники. Их трудно различить в толще воды. И из-за этого вы можете потерять драгоценные минуты, если вдруг вашему малышу понадобится помощь.

Для наглядности исследователи сравнили разные цвета купальников и их видимость на глубине 45 см и даже больше с разных ракурсов. Во время теста купальные костюмы осматривали с поверхности воды, с берега и с высоты, "будто вы смотрите из лодки вниз".

Наиболее заметными оказались яркие неоновые цвета – неоново-желтый, зеленый и оранжевый. Остальные уступали им в видимости. Но два цвета исчезали из поля зрения почти сразу. И это были белый и светло-голубой.

Исследование также показало, что и темные цвета сложно назвать хорошим вариантом. Их легко можно принять за тень или грязь.

Наиболее удачные оттенки исследователи также проверили как в чистом виде – на однотонных купальниках или с рисунком в стиле color block, так и в составе узоров. Лучшим выбором в итоге стали однотонные варианты или расположение цветов крупными блоками. Узоры слишком сильно искажались волнами на воде.

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