Цифры зашкаливают: стало известно, сколько людей не моют руки после посещения туалета

К Всемирному дню мытья рук, которое отмечают в октябре, Совет по безопасности пищевых продуктов опубликовал отчет. Интересно, что 19% опрошенных австралийцев признались, что не всегда моют руки после посещения туалета.

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Исследование показывает и различия в этом вопросе. Мужчины реже, чем женщины моют руки после посещения туалета (80% против 83%) или перед тем, как прикасаться к пище (55% мужчин против 62% женщин), пишет Food Safety.

Генеральный директор Совета по безопасности пищевых продуктов Лидия Бухтманн сказала, что тщательное мытье рук, использование проточной воды с мылом и высушивание рук уменьшает шансы пополнить статистику пищевых отравлений. Ученая приводит данные в Австралии, где ежегодно около 4,67 миллиона человек фиксируют пищевое отравление в результате немытых рук. Из них 47 900 нуждаются в немедленной госпитализации, а 38 случаев заканчиваются смертью.

"Во время COVID-19 произошло небольшое улучшение мытья рук, но теперь, кажется, возвращаемся к старым привычкам", – сказала Лидия Бухтманн.

Кроме гендерных отличий, исследование демонстрирует отличия в возрасте. Молодежь реже старших возрастных групп моет руки после посещения туалета (69% моложе 34 лет против 86% старше 65 лет). А вот перед едой молодые люди и старшие практически в одинаковых процентах моют руки (67% младше 34 лет против 66% старше 65 лет).

Интересно, что когда людям исполняется 35 лет, мытье рук улучшается. Эксперты предполагают, что здесь свою роль играет отцовство. Ведь мама и папа должны стать примером для своих детей.

По словам исследователей, самая молодая группа людей от 18 до 24 лет показала лучшие результаты в мытье рук после посещения туалета (76%) по сравнению со следующей возрастной группой от 25 до 34 лет (69%). Кроме того, младшая группа лучше мылась после обработки сырого мяса (81%) по сравнению с 73% в возрасте от 25 до 34 лет.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины отмечают, что правильная гигиена рук помогает предотвратить инфекции. Ведь люди часто касаются своих глаз, носа и рта, даже не осознавая, что микробы могут попасть в организм и вызвать заболевание.

Микробы из немытых рук могут попасть в пищевые продукты и напитки, когда люди их готовят или употребляют. Из немытых рук микробы могут попасть на другие предметы, например перила, игрушки, столы, а затем на руки другого человека.

Эксперты советуют соблюдать четыре простых правил относительно правильного мытья рук:

Смочите руки и хорошо потрите их друг друга, чтобы образовалась хорошая пена с мылом в течение минимум 20 секунд, и не забывайте мыть между пальцами и ногтями. Хорошо промойте под проточной водой, чтобы удалить грязь из рук. Тщательно вытирайте руки чистым полотенцем не менее 20 секунд. Коснение поверхностей влажными руками способствует распространению микробов с поверхности на ваши руки. Если нет проточной воды, используйте спиртовой гель для протирания рук.

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