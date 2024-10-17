Тимон и Пумба существуют! В заповеднике Намибии нашли главных героев из мультфильма 'Король Лев': видео стало вирусным

В заповеднике Намибии живут необычные друзья: бородавочница Бетси и сурикат Джерри. Их крепкая дружба, напоминающая отношения между Тимоном и Пумбой из известного мультфильма "Король Лев", покорила сердца людей по всему миру, когда видео этих двух друзей появилось в Интернете.

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Тревел-блогер и зоозащитник Рубен Ламбрехтс регулярно делится в соцсети Instagram трогательными видео из жизни животных. Однако ролик с веселыми забавами настоящих "Тимона и Пумбы" стал вирусным – на момент публикации нашей новости набрал почти 7 миллионов просмотров.

По словам сидетелей животных, как и герои диснеевского мультика, Джерри и Бетси, несмотря на разницу в размерах, хорошо ладят между собой, проводят много времени вместе – играют и всячески развлекаются.

Сурикат очень любит забираться на спину своей массивной подруги – ну все как в мультике "Король Лев".

Рубен Ламбрехтс рассказал, что оба животных являются сиротами и находятся на попечении заповедника. И хотя они не смогут вернуться в дикую природу, им создали очень комфортабельные условия для жизни. Рубен основал фонд, чтобы оберегать осиротевших животных.

Чувствуя любовь опекунов, Джерри и Бетси достаточно доверчивы к людям, хотя и не домашние животные. Сурикат радостно идет на руки, а Берси любит вылезть на спину к Рубену и ласково пощипывать за ухо, требуя, чтобы тот чесал ей животик.

Интересно, что похожая дружба существует в заповеднике Ботсваны, где вместо суриката компанию бородавочника составляет мангуст, тоже очень напоминающий известный дуэт из мультфильма.

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