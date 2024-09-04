Телескоп Hubble зафиксировал 'космическую окаменелость' в 3 миллионах световых лет от нас. Фото

Американский оптический телескоп Hubble (Хаббл) зафиксировал необычную изолированную "космическую окаменелость". По словам ученых, она может дать новое понимание формирования галактик.

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Речь идет о карликовой галактике Тукана, расположенной примерно в 3 миллионах световых лет от Земли, на дальней границе местной группы галактик. В эту группу входит и наш Млечный путь, пишет Space.com.

Исследователи предполагают, что карликовая галактика Тукана, возможно, отступила в этот уединенный уголок космоса после близкого столкновения с большей галактической соседкой Андромедой примерно 11 миллиардов лет назад.

Согласно заявлению NASA, эта галактика является домом для более старых звезд, поэтому эксперты считают, что в ней могут быть следы ранней Вселенной. "Наличие таких первозданных свойств позволяет ученым рассматривать Tucana Dwarf в качестве космической окаменелости", – заявили представители NASA в заявлении, обнародовав новое изображение.

Новый сверкающий снимок Hubble карликовой галактики Тукана зафиксировал миллиарды мерцающих звезд на темном фоне космоса. Хотя на фото кажется, что эти звезды ярко сияют, на самом деле они тусклые из-за своего возраста.

"Как карликовая сфероидальная галактика, она гораздо меньше и менее яркая, чем большинство других карликовых галактик. Пыль редкая и звездная популяция смещается в сторону старшего диапазона, придавая им более тусклый вид", – пояснили ученые NASA.

Изучение структуры, состава и эволюции звезд галактики поможет исследователям лучше понять эпоху, когда первые звезды и галактики образовались миллиарды лет назад.

OBOZ.UA ранее писал, что Телескоп Hubble зафиксировал необычную кольцевидную галактику.

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