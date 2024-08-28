Телескоп Hubble зафиксировал кольцевидную галактику: что это такое? Фото

Американский оптический телескоп Hubble (Хаббл) зафиксировало необычную кольцевидную галактику. Распростертые рукава образуют почти идеальный круг вокруг галактического центрального диска на удивительном новом изображении.

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Согласно заявлению NASA, спиральная галактика с перемычками MCG+07-07-072 имеет тонкие, неплотно закрученные хвосты, выходящие из концов ее ядра с перемычками. Это создает необыкновенную форму кольца, пишет Space.com.

Спиральная галактика с перемычкой официально известна как MCG+07-07-072. По словам экспертов, она действительно уникальна. "Кольца в галактиках бывают разных форм, от просто необычных до редких и важных для науки", – говорится в заявлении представителей NASA.

MCG+07-07-072 называют спиральной галактикой с перемычками через ее центральную структуру в форме полосы, состоящей из звезд. Однако ее официальная классификация – это галактика SBc(r), касающаяся ее спиральных рукавов.

"Классификация "кольцевой галактики" зарезервирована для особых галактик с круглым кольцом из газа и звездообразованием, подобным спиральным рукавам, но полностью отсоединенным от галактического ядра – или даже без видимого ядра", – сообщили в NASA.

Считается, что кольцевые галактики образуются при столкновении двух или более галактик. Например, когда меньшая галактика проходит через центр большей, возникающее в результате гравитационное возбуждение вызывает волну звездообразования, которая движется через большую галактику и выталкивает ее рукава наружу. Это космическое явление можно сравнить с возникающими брызгами, когда камень бросают в воду.

Ученые также предполагают, что кольцеобразный вид галактики может являться результатом явления, известного как гравитационное линзирование. Во время него массивный объект на переднем плане искривляет пространство вокруг себя, искажая изображение объекта на заднем плане в виде колец, дуг или множественных точек света.

"Кольцеобразные изображения, которые называются кольцами Эйнштейна, образуются только тогда, когда линзы и изображения галактик идеально выровнены", – сообщают в заявлении представители NASA.

Новое изображение Хаббла также зафиксировало несколько звезд с заметными дифракционными вспышками. Эти звезды выглядят больше на изображении, потому что они лежат на переднем плане, гораздо ближе к Земле, чем MCG+07-07-072.

OBOZ.UA ранее писал, что Телескоп Hubble показал еще одно потрясающее фото далекой галактики.

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