Несмотря на неисправность. Телескоп 'Хаббл' показал еще одно потрясающее фото далекой галактики

Космический телескоп-ветеран "Хаббл" передал фото галактики с перемычками. Она находится примерно в 57 миллионах световых лет от Земли.

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Согласно заявлению NASA, новая фотография была сделана еще в мае, однако публике ее показали только сейчас. Фотография далекой галактики была зафиксирована космическим телескопом "Хаббл" в рамках широкого галактического исследования, пишет Space.com.

34-летний телескоп "Хаббл" использует различные фильтры для своих наблюдений, каждый из которых пропускает световые волны определенной длины к приборам телескопа.

Недавно "Хаббл" был переведен в защитный "безопасный режим", чтобы сохранить два оставшихся рабочих гироскопа, позволяющих ему нацеливаться на различные космические объекты. Поскольку четыре из шести гироскопов вышли из строя, телескоп-пенсионер теперь будет работать с помощью одного гироскопа, оставляя свой другой функционирующий гироскоп для будущего использования.

Ученые говорят, что этот переход должен помочь продлить срок службы телескопа и гарантировать, что он будет продолжать создавать потрясающие изображения космоса на протяжении многих лет.

Напомним, что телескоп "Хаббл", запущенный в космос в апреле 1990 года на борту космической лодки "Дискавери", вращается на высоте примерно 547 километров над Землей. Его средняя скорость – 27 тысяч километров в час.

За свои 34 года "Хаббл" предоставил десятки терабайтов данных и изображений. Он обеспечил ключевое понимание о Вселенной, от объектов, близких к Луне, до самых отдаленных галактик.

Одной из самых известных фотографий телескопа является знаковый вид на Столбы Творения, расположенные на расстоянии примерно 7 тысяч световых лет от Земли в направлении созвездия Змееносца.

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