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Несмотря на неисправность. Телескоп "Хаббл" показал еще одно потрясающее фото далекой галактики

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
1,9 т.
Несмотря на неисправность. Телескоп 'Хаббл' показал еще одно потрясающее фото далекой галактики

Космический телескоп-ветеран "Хаббл" передал фото галактики с перемычками. Она находится примерно в 57 миллионах световых лет от Земли.

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Согласно заявлению NASA, новая фотография была сделана еще в мае, однако публике ее показали только сейчас. Фотография далекой галактики была зафиксирована космическим телескопом "Хаббл" в рамках широкого галактического исследования, пишет Space.com.

Несмотря на неисправность. Телескоп "Хаббл" показал еще одно потрясающее фото далекой галактики

34-летний телескоп "Хаббл" использует различные фильтры для своих наблюдений, каждый из которых пропускает световые волны определенной длины к приборам телескопа.

Недавно "Хаббл" был переведен в защитный "безопасный режим", чтобы сохранить два оставшихся рабочих гироскопа, позволяющих ему нацеливаться на различные космические объекты. Поскольку четыре из шести гироскопов вышли из строя, телескоп-пенсионер теперь будет работать с помощью одного гироскопа, оставляя свой другой функционирующий гироскоп для будущего использования.

Несмотря на неисправность. Телескоп "Хаббл" показал еще одно потрясающее фото далекой галактики

Ученые говорят, что этот переход должен помочь продлить срок службы телескопа и гарантировать, что он будет продолжать создавать потрясающие изображения космоса на протяжении многих лет.

Напомним, что телескоп "Хаббл", запущенный в космос в апреле 1990 года на борту космической лодки "Дискавери", вращается на высоте примерно 547 километров над Землей. Его средняя скорость – 27 тысяч километров в час.

За свои 34 года "Хаббл" предоставил десятки терабайтов данных и изображений. Он обеспечил ключевое понимание о Вселенной, от объектов, близких к Луне, до самых отдаленных галактик.

Несмотря на неисправность. Телескоп "Хаббл" показал еще одно потрясающее фото далекой галактики

Одной из самых известных фотографий телескопа является знаковый вид на Столбы Творения, расположенные на расстоянии примерно 7 тысяч световых лет от Земли в направлении созвездия Змееносца.

Несмотря на неисправность. Телескоп "Хаббл" показал еще одно потрясающее фото далекой галактики

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