Сутки на Земле продолжались более 26 часов. Ученые обнаружили возможную причину одного из величайших эволюционных взрывов в истории

Когда сутки длились более 2 часов дольше, то есть составляли более 26 часов. Ученые предполагают, что это могло спровоцировать один из самых больших эволюционных взрывов в истории.

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Новое исследование показывает, что Луна когда-то отошла на тысячи миль дальше по своей орбите в течение двух периодов. Именно поэтому дни на Земле были на 2,2 часа длиннее, пишет LiveScience.

Сейчас Луна вращается в среднем на расстоянии 384 400 км от Земли. Но ученые подчеркивают, что наш спутник не всегда был там, где он сейчас. Со временем Луна тянет нашу планету. При этом она мигрирует от Земли, отнимая ее кинетическую энергию. Как следствие, вращение нашей планеты вокруг своей оси замедляется, что согласно исследованию продлевает земные дни.

В новом исследовании команда под руководством геолога Хэ Хуанга из Технологического университета Чэнду в Китае попыталась прояснить историю вращения Земли, просмотрев восемь наборов данных, зафиксировавших слои горных пород из морских сред, датированные примерно между 700 и 200 миллионами лет назад.

Исследователи обнаружили, что во вращении Земли существовала "лестничная" схема с двумя периодами, когда вращение планеты быстро и резко менялось, по которым шли периоды стабильности. За период исследования дни стали длиннее на 2,2 часа. В течение этого периода Луна также удалялась в среднем на 20000 км.

Один из этих периодов времени, примерно от 650 до 500 миллионов лет назад, охватывал кембрийский взрыв, период, когда жизнь резко разнообразилась. Вторая "ступенька" вращения Земли состоялась примерно от 340 до 280 миллионов лет назад, что соответствовало периоду, когда огромные ледники покрывали планету.

Исследование предполагает, что благодаря увеличению продолжительности дня – и, следовательно, влияния Солнца – Луна могла спровоцировать большие события обогащения кислородом, которые привели к диверсификации жизни. Однако исследователи отмечают, что эти результаты "нужно осторожно интерпретировать".

Исследование также подвергает сомнению другую теорию: период, когда ледники быстро покрывали Землю, что привело к массовому вымиранию, оказал большое влияние на вращение Земли. Они предположили, что большая часть замедления вызвана непосредственно приливными силами.

Ранее OBOZ.UA писал, что новое исследование ученых о Луне бросило вызов устоявшимся теориям.

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