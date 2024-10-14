Украинцы увидят самое яркое полнолуние 2024 года: когда Луна Охотника и почему его так называют

Десятая полная Луна 2024 года и самое яркое суперлуние в этом году – это Луна Охотника. Удивительное полнолуние можно будет увидеть на ночном небе во всем мире уже в четверг, 17 октября.

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Луна Охотника – многовековое название полной Луны, говорящее о сезоне охоты. Однако известны и другие древние названия этой октябрьской красавицы – Кровавая Луна, Луна-путешественник или Луна, падающая листьями, пишет CBSNews.

Почему Луна Охотника будет такой яркой

Предстоящая полная Луна является суперлуной, ведь она будет ярче и больше из-за его близости к планете.

По словам ученых, подобно орбите Земли вокруг Солнца, орбита Луны вокруг Земли эллиптическая, то есть имеет овальную форму. Это означает, что спутник может быть расположен на разных расстояниях от планеты.

По данным NASA, это расстояние колеблется примерно от 363 000 до 404 000 км. Когда во время полнолуния Луна находится на ближнем расстоянии, она становится суперлуной.

Астрономы подчеркивают, что суперлуние встречаются всего три-четыре раза в год, поскольку близость Луны к Земле редко совпадает с ежемесячными полнолуниями.

Луна Охотника на этой неделе станет третьей из четырех последовательных суперлун, сообщило NASA. Она приходится на четверг, 17 октября, и наступает после того, как Луна достигает перигея днем ранее. Поэтому ожидается, что ета суперлуна будет самой большой и яркой в 2024 году.

Когда и как наблюдать

По данным NASA, лучше за Луной Охотника наблюдать, когда она появляется на восточном горизонте сразу после того, как Солнце зайдет на закат. Чтобы получить наилучшую видимость, астрономы советуют смотреть чуть повыше горизонта. И наблюдать за этой красой можно будет несколько дней.

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