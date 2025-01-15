SpaceX отправила на Луну сразу два космических аппарата. Фото и видео

Сегодня, 15 января, компания SpaceX запустила на Луну два частных посадочных аппарата. Роботизированные модули Firefly Aerospace Blue Ghost и Resilience стартовали на борту ракеты Falcon 9 из Космического центра Кеннеди (KSC) NASA, что на побережье Флориды.

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Посадочные модули несут десять исследовательских и технологических полезных нагрузок, предназначенных для дальнейшего изучения космическим агентством лунной среды. Ведь вскоре NASA планирует отправить на Луну астронавтов в рамках программы Artemis, пишет Space.com.

По словам специалистов, сегодняшний запуск интересен тем, что сразу два аппарата разных частных компаний должны сесть на Луну.

Blue Ghost несет рекордный груз

Blue Ghost Lunar Lander – это разработка американской компании Firefly Aerospace. Аппарат проведет 25 дней на орбите Земли, проходя системные проверки и начиная работу некоторых научных полезных нагрузок.

Затем, по словам представителей компании, Blue Ghost начнет четырехдневный поход к лунной орбите, где останется еще на 16 дней, прежде чем попытаться приземлиться на северо-восточной части ближней стороны Луны в "Море криз" – огромное поле базальтовой лавы, застывшей более 3 млрд. лет назад.

Интересно, что аппарат компании Firefly Aerospace будет иметь около двух недель для своих научных и исследовательских операций на поверхности Луны. Специалисты отмечают, что полезная погрузка посадочного модуля на солнечных батареях 10 CLPS является рекордом для программы доставки грузов на Луну.

Вторая попытка Hakuto-R

Что касается другого запущенного аппарата Resilience, то это Hakuto-R Mission 2 – вторая попытка японской компании ispace совершить посадку на Луну. Предыдущий аппарат компании вышел на лунную орбиту в марте 2023 года, но разбился при попытке приземления.

Чтобы уберечься от неудач на этот раз, Resilience выбрал очень энергоэффективный путь к Луне и, следовательно, попадет туда после Blue Ghost. Если все пойдет по плану, японский посадочный модуль приземлится в "Холодном море", в северном полушарии Луны, примерно через 4,5 месяца.

По словам ученых, одной из полезных нагрузок Resilience является микромарсоход под названием Tenacious, который будет развернут на Луне после успешной посадки. Этот аппарат предназначен для сбора образцов реголита, отмечают специалисты.

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