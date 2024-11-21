Ученый назвал неожиданное существо, готовое захватить мир, если люди вымрут. И это не тараканы

Вопрос о том, кто может захватить мир, если люди вымрут, поднимался в научном сообществе неоднократно. Ученый назвал существо, готовое, теоретически, возглавить жизненную цепь на Земле.

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Профессор Оксфордского университета Тим Коулсон не подтвердил распространенное мнение, что только тараканы способны выжить и править миром в случае гибели человечества. В то же время ученый сказал, что осьминоги обладают "ловкостью и умом", что "делает их сильным кандидатом для эволюции и построения цивилизации", пишет TheSun.

Профессор Коулсон сказал, что осьминоги способны решать сложные проблемы, а также общаться друг с другом только с помощью цветовых вспышек. И это, мол, делает их идеальным следующим правителем и "мозгом моря".

Несмотря на то, что осьминоги вряд ли приспособятся к жизни на суше, как люди, они могут "построить подводные сообщества, похожие на города, которые мы видим на суше", говорит Тим Коулсон.

Все же профессор предполагает, что со временем осьминоги могут эволюционировать и для охоты вне воды. Ведь уже сейчас этот морской зверь может быть без водной стихии до 30 минут.

"Им могут понадобиться сотни тысяч или даже миллионы лет, чтобы эволюционировать. Однако с эволюционным прогрессом возможно, они смогут разработать способы дыхания вне воды и в конце концов охотиться за наземными животными", – предположил ученый.

Но Коулсон подчеркнул, что эволюция непредсказуема. "Мы не можем с уверенностью сказать, по какому пути она пойдет в случае вымирания человечества", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA писал, что животные с самым большим в мире мозгом общаются почти как люди.

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