Сотни ящериц размером с собак вызвали хаос в Южной Каролине: что это за хищники и почему призывают их ловить. Фото

В США Департамент природных ресурсов Южной Каролины (SCDNR) обнародовал новое предупреждение об аргентинских черно-белых ящерицах тега, которые уже много лет сеют хаос в штате. Эти рептилии могут произрастать в длину до 1.5 метра.

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Агентство получило 114 сообщений из 27 округов, утверждавших, что видели ящерицу размером с собаку. Эти неместные чешуйчатые специально вторглись в природную экосистему штата и съедают яйца перепелов, индеек, аллигаторов и наземных птиц, пишет DailyMail.

Государственный герпетолог Эндрю Гросс рассказал, что первый тэг был обнаружен в Южной Каролине в 2020 году. С этого времени Департамент природных ресурсов подтвердил 32 наблюдения в 17 округах.

Кроме поедания яиц местных птиц, аргентинские ящерицы также охотятся на молодых черепах-сусликах, находящихся под угрозой исчезновения в штате Пальметто. Потому этих рептилий запрещено разводить в Южной Каролине.

Несмотря на запрет, людям, владеющим тэгом как домашними животными, разрешили держать своих ящериц, но они должны зарегистрировать их в SCDNR. Однако есть случаи, когда люди выпускают эти рептилии на свободу, ведь они вырастают большими.

Известно, что во Флориде и Джорджии есть дикие популяции тэга.

Зоологи не советуют вылавливать этих ящериц голыми руками. Хотя ее укус не ядовит, он может быть очень сильным и болезненным.

Департамент природных ресурсов призвал всех, кто увидит тег, немедленно связаться с ними по телефону или электронной почте и, по возможности, отправить фотографию.

Жителям даже позволено стрелять в инвазионную рептилию, но только если это законно делать в этой местности.

По словам зоологов, аргентинские черно-белые теги происходят из Парагвая, северной Аргентины и восточного Уругвая. Эти ящерицы могут выдерживать холод и поднимать температуру тела на 50 градусов выше текущего климата.

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