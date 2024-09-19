Найдена ящерица-дайвер, способная плавать под водой с пузырьком на носу

Исследователь из университета Нью-Йорка обнаружила, что во время угрозы ящерицы прыгают в водоемы. Чтобы иметь возможность дышать под водой, анолисы образуют пузырь.

Видео дня

Ученая говорит, избегая хищников, ящерицы дышат под водой через пузырь, который образуется в ноздрях. Это позволяет оставаться в безопасности до 20 минут, пишет TheGuardian.

По информации зоологов, водяные анолисы живут вокруг скал, у ручьев и водопадов в Центральной и Южной Америке, где за ними охотятся птицы, змеи и другие ящерицы. Это делает жизнь в лесу очень опасной.

Инстинкт самосохранения побудил ящериц разработать несколько стратегий бегства. Когда камуфляж и поиск укрытия в кризисной ситуации не срабатывают, ящерицы прыгают в ручьи, пока угроза не пройдет.

"Мы знали, что они могут оставаться под водой. Но не были уверены, на самом ли деле этот пузырь играет какую-то функциональную роль в дыхании", – сказала доктор Линдси Свирк, изучающая анолисы в Бингемтонском университете в Нью-Йорке.

Чтобы увидеть, использовали ли анолисы свои пузыри для дыхания под водой, Свирк исследовала, как долго ящерицы оставались погруженными с нанесенным на кожу увлажняющим кремом и без него. Выяснилось, что крем препятствовал правильному формированию пузырьков.

Ученая отметила, что водяные анолисы оставались под водой на 32% дольше без увлажняющего крема. "Когда им мешают образовывать регулярные дыхательные пузыри, они не могут нырять так долго", – сказала Линдси Свирк.

Интересно, что первая линия защиты водяных анолисов при обнаружении хищника — замереть и надеяться, что камуфляж их скроет. Если хищник все же преследует, следующий вариант – залезть в трещину в скале. А вот ныряние у водоемы является крайней мерой, ведь это может снизить температуру их тела и сделать вялыми.

Линдси Свирк подытоживает, что для этих ящериц дайвинг является самым эффективным средством побега. Ведь их очень трудно обнаружить из-за подвижной поверхности водного потока.

Ранее OBOZ.UA писал, что детеныш карликового бегемота Му Дэн, который два месяца назад родился в открытом зоопарке Таиланда, уже успел стать звездой интернета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!