Солнечное затмение 29 марта: когда и в каких городах Украины будет видно. Трансляция

Уже в эту субботу мир будет наблюдать довольно масштабное солнечное затмение. Его особенность состоит в том, что оно будет происходить во время Суперлуния.

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Что такое Суперлуние, когда будет происходить солнечное затмение и где в Украине его можно будет увидеть, узнавал OBOZ.UA. Рассказываем также о мерах безопасности, которые нужно предпринять при просмотре этого небесного явления.

Суперлуние и затмение

Именно 29 марта Луна достигнет перигея — точки своей эллиптической орбиты, которая ближе к Земле. Это явление известно как Суперлуние. Если оно выпадает на период, когда естественный спутник обращен к Земле освещенной стороной, то Луна в небе кажется большей, чем всегда.

Впрочем, на этот раз небесное тело будет полностью развёрнуто к нашей планете темной стороной. Именно в такие моменты и происходят солнечные затмения.

Большая и полностью затененная Луна закроет собой почти весь диск Солнца. В точке, где явление будет максимальным, на небосводе появится солнечный полумесяц – светило превратится в тоненькую полоску, напоминающую рог молодой Луны.

Когда и где можно будет увидеть затмение 29 марта

Небесное событие продлится около четырех часов. И по киевскому времени будет проходить в период с 10:50 до 14:43. Максимальная фаза составит 94%. Так что хотя затмение и не будет полным, все же его масштабы будут довольно значительными.

Впрочем, полюбоваться этой красотой в полной мере смогут только жители провинции Квебек в Канаде. Хорошо явление будет видно в западной части страны, на крайнем северо-востоке США и в Гренландии. В континентальной Европе масштабы затмения будут значительно скромнее.

Так, на западном побережье Гренландии будет видно до 86% затмения. А вот в Лондоне уже всего 30%. Париж, расположенный еще восточнее, затемненным увидит 23% долю солнечного диска, а в Берлине она составит 15%. В Африке затмение увидят жители Марокко, Западной Сахары, Туниса, Алжира, Мавритании, Мали, Сенегала, Гамбии и Гвинеи-Бисау. Здесь оно будет иметь объем до 18%.

В Украине увидеть солнечное затмение смогут только жители запада и севера. Так, во Львове солнечный диск скроется на 2,08%, в Ужгороде — на 1,89%, в Хмельницком — на 0,35%, а в Киеве — всего на 0,01%. Явление в нашей стране можно будет наблюдать между 12:58 и 14:04 субботы, 29 марта.

Как правильно наблюдать солнечное затмение

Если вы все же захотите увидеть даже столь небольшое затмение, обязательно позаботьтесь о безопасности своего зрения. Солнце, закрытое всего на 2%, сохраняет свою яркость в полной мере, поэтому может представлять опасность. Смотреть на явление невооруженным глазом нельзя категорически.

Через какие предметы можно безопасно смотреть на солнечное затмение? В первую очередь это телескопы с солнечным фильтром. Они обеспечивают увеличение изображения и защищают глаза.

Также в наблюдении за затмением помогут:

специальные очки с защитой от ультрафиолетового излучения – так называемые eclipse glasses (ни в коем случае не обычные солнцезащитные, даже самые темные!) ;

ручные солнечные фильтры – портативные устройства с соответствующими защитными слоями, позволяющие безопасно наблюдать за Солнцем;

– портативные устройства с соответствующими защитными слоями, позволяющие безопасно наблюдать за Солнцем; пинхол-проекторы – простые механические устройства, проектирующие изображение Солнца на поверхность;

– простые механические устройства, проектирующие изображение Солнца на поверхность; бинокль или телескоп для создания проекции – спроектировать изображение Солнца на поверхность (белый экран) можно также с помощью бинокля или телескопа (непосредственно через них смотреть на Солнце без фильтров категорически нельзя!).

Также вы можете посмотреть трансляцию затмения, которую проведет британская Королевская обсерватория в Гринвиче. Ее астрономы покажут прохождение Луны поверх диска Солнца на платформе YouTube.

Ранее OBOZ.UA показывал уникальное фото солнечного затмения, сделанное с поверхности Луны.

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