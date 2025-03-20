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Солнечное затмение 29 марта 2025: когда и где лучше наблюдать в Украине

Анна Боклажук
Наука Обоз
2 минуты
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Солнечное затмение 29 марта 2025: когда и где лучше наблюдать в Украине

В последнюю субботу марта 2025 года, 29 числа, произойдет частичное солнечное затмение. В Украине оно будет видно в северо-западной части.

Видео дня

По киевскому времени затмение будет происходить между 13:00 и 14:00. Для наблюдения за этим невероятным зрелищем в небе следует использовать сертифицированные очки, телескоп или бинокль с солнечным фильтром, пишет Live Science.

Солнечное затмение 29 марта 2025: когда и где лучше наблюдать в Украине

Во время этого частичного солнечного затмения Луна закрывает лишь небольшую часть Солнца, если смотреть из Украины, пишет Time and date. Лучше всего будет видно на северо-западе Волыни, недалеко от польско-белорусской границы. Здесь Солнце будет закрыто Луной на 11%. Также это явление можно будет наблюдать в западных областях (включая Житомирскую область, но в восточной части Черновицкой – увидеть не удастся) и если вы будете находиться на севере Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской.

В Киеве затмение будет заметно лишь немного, но все же попытаться увидеть это природное явление вам удастся в северо-западной части, в частности в Пуще-Водице, где оно продлится около 16 минут с максимальной фазой 0,6%, и в районе железнодорожного вокзала и Майдана Незалежности (здесь максимальная фаза – 0,2%).

Солнечное затмение 29 марта 2025: когда и где лучше наблюдать в Украине

В мире его можно будет наблюдать на закате и вскоре после него из некоторых частей Северной Америки, а затем из Гренландии, Исландии, Европы и северо-западной Африки. Как сообщает Space, точка максимального затемнения – 93% – произойдет вблизи Акуливика, деревни инуитов в Нунавике, северный Квебек, Канада, в 1850 километрах к северу от Монреаля. Некоторые части Атлантической Канады, пожалуй, получат наилучший шанс увидеть частично затемненный восход солнца, если погода позволит.

Также затемнение можно наблюдать через веб-камеру в прямом эфире.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Blue Ghost сделал первое в истории фото солнечного затмения с Луны и отправил прощальное сообщение на Землю.

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