Солнечное затмение 29 марта 2025: когда и где лучше наблюдать в Украине

В последнюю субботу марта 2025 года, 29 числа, произойдет частичное солнечное затмение. В Украине оно будет видно в северо-западной части.

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По киевскому времени затмение будет происходить между 13:00 и 14:00. Для наблюдения за этим невероятным зрелищем в небе следует использовать сертифицированные очки, телескоп или бинокль с солнечным фильтром, пишет Live Science.

Во время этого частичного солнечного затмения Луна закрывает лишь небольшую часть Солнца, если смотреть из Украины, пишет Time and date. Лучше всего будет видно на северо-западе Волыни, недалеко от польско-белорусской границы. Здесь Солнце будет закрыто Луной на 11%. Также это явление можно будет наблюдать в западных областях (включая Житомирскую область, но в восточной части Черновицкой – увидеть не удастся) и если вы будете находиться на севере Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской.

В Киеве затмение будет заметно лишь немного, но все же попытаться увидеть это природное явление вам удастся в северо-западной части, в частности в Пуще-Водице, где оно продлится около 16 минут с максимальной фазой 0,6%, и в районе железнодорожного вокзала и Майдана Незалежности (здесь максимальная фаза – 0,2%).

В мире его можно будет наблюдать на закате и вскоре после него из некоторых частей Северной Америки, а затем из Гренландии, Исландии, Европы и северо-западной Африки. Как сообщает Space, точка максимального затемнения – 93% – произойдет вблизи Акуливика, деревни инуитов в Нунавике, северный Квебек, Канада, в 1850 километрах к северу от Монреаля. Некоторые части Атлантической Канады, пожалуй, получат наилучший шанс увидеть частично затемненный восход солнца, если погода позволит.

Также затемнение можно наблюдать через веб-камеру в прямом эфире.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Blue Ghost сделал первое в истории фото солнечного затмения с Луны и отправил прощальное сообщение на Землю.

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