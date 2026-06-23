Сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы компенсировать сидячий образ жизни: выводы ученых

Современный ритм жизни заставляет многих людей проводить большую часть дня в кресле перед экраном компьютера. Известно, что длительное пребывание в сидячем положении серьезно угрожает здоровью, повышая вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

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Однако международная команда ученых нашла эффективный и простой способ противодействовать этим тревожным факторам риска. В частности, исследования показали, что обычная ходьба может стать полноценным спасением для офисных работников и приверженцев сидячего образа жизни. Как пишет sciencealert.com, специалисты подробно рассчитали оптимальное количество шагов, которое помогает нейтрализовать негативные последствия хронической гиподинамии.

Опасность малоподвижности

Долгое время считалось, что длительное ежедневное сидение наносит непоправимый вред, который трудно компенсировать. Малоподвижный образ жизни официально связывают с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологических заболеваний. Однако результаты масштабного анализа, опубликованные в медицинском издании British Journal of Sports Medicine, доказали, что регулярная ходьба способна защитить даже тех, кто вынужден сидеть часами. Ученые подчеркивают, что любая физическая активность имеет значение для общественного здоровья, поэтому людям стоит сознательно увеличивать количество пеших прогулок.

Что показало исследование

Для получения точных выводов ученые проанализировали медицинские карты более 72 000 здоровых добровольцев, участвовавших в масштабном проекте UK Biobank. В течение недели каждый участник эксперимента носил на запястье специальный акселерометр, фиксировавший продолжительность сидения и количество сделанных шагов. Средний показатель времени без движения среди добровольцев составлял 10,6 часа в сутки. Всех, кто превышал эту цифру, исследователи отнесли к группе с высоким уровнем малоподвижности, а тех, кто сидел меньше – к группе с низким уровнем.

Оптимальное количество шагов для сохранения здоровья

Результаты расчетов четко показали, сколько именно нужно двигаться, чтобы нивелировать негативные последствия сидячего образа жизни:

Минимальный порог пользы: любая активность свыше 2200 шагов в день уже снижает вероятность преждевременной смерти и проблем с сердцем. Начало существенных изменений: около 50% положительного эффекта для организма проявляется при выполнении от 4000 до 4505 шагов ежедневно. Идеальная цель: оптимальным показателем для полной компенсации сидячего образа жизни ученые назвали дистанцию в 9000–10000 шагов. Именно такое количество снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, а риск преждевременной смерти — на 39%.

Несмотря на обнадеживающие цифры, авторы исследования предостерегают от поспешных выводов. Профессор Мэтью Ахмади из Сиднейского университета подчеркнул, что ежедневная ходьба не является абсолютным оправданием или "зеленым светом" для того, чтобы часами непрерывно сидеть в кресле. Пешие прогулки должны стать средством компенсации неизбежной сидячей работы, но параллельно с этим каждому человеку всё равно необходимо стараться максимально сокращать общее время ежедневного бездействия.

OBOZ.UA ранее писал о том, действительно ли норма в 10 000 шагов в день является идеальной для долголетия.

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