Исследователи пролили свет на героический поступок экипажа 'Титаника' в последние часы перед крушением

Свыше столетия после трощи "Титаника" исследователи подтвердили героизм его экипажа в последние минуты перед катастрофой. Новое полноразмерное 3D-сканирование обломков легендарного лайнера показало: инженеры до последнего поддерживали работу котлов и подачу пара, чтобы обеспечить электроэнергию и освещение на борту.

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Эти данные легли в основу документального фильма "Титаник: цифровое воскресение", в котором ученые анализируют "цифрового близнеца" судна, созданного из более чем 700 тысяч фотографий, сделанных с помощью подводных роботов. Согласно новым выводам, несколько котлов оставались активными даже в момент погружения корабля в воду, что подтверждает – энергетическая система работала до самого конца, сообщает People.

Кроме того, клапан на палубе корма был обнаружен в открытом положении – еще один признак работы паровых механизмов. Эти технические находки подтверждают свидетельства очевидцев: инженеры продолжали подавать уголь в печи, чтобы сохранить освещение на судне. Это позволило экипажу проводить эвакуацию пассажиров при свете, а не в полной темноте, выигрывая драгоценные минуты.

"Они продолжали работать до конца, чтобы освещение и электроэнергия работали, чтобы дать экипажу время безопасно спустить спасательные шлюпки с помощью света, а не в полной темноте", – сказал BBC Паркс Стивенсон, аналитик "Титаника".

Благодаря 3D-модели исследователи также смогли более точно установить характер повреждений после столкновения с айсбергом. Лед не повлек один большой разрыв, как считалось ранее, а оставил шесть узких проколов вдоль корпуса судна. Хотя каждый из них был небольшим – размером с лист бумаги – их расположение оказалось роковым. Вода постепенно проникала в шесть водонепроницаемых отсеков, в то время как корабль был способен выдержать затопление всего четырех.

"Проблема в том, что эти маленькие отверстия расположены по всей длине корабля, поэтому паводковая вода медленно, но уверенно поступает во все эти отверстия, и в конце концов отсеки затапливает до краев, и "Титаник" тонет", – пояснил доцент кафедры корабельной архитектуры Саймон Бенсон.

Хотя реальные обломки судна постепенно разрушаются на глубине 3800 метров под водой, новая 3D-модель позволяет ученым, историкам и исследователям в будущем изучать корабль в деталях. Это настоящий прорыв для морской археологии и шанс сохранить память о трагедии для будущих поколений.

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