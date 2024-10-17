Скафандр от Prada: представлен модный космический костюм для высадки на Луну. Фото

На Международном конгрессе астронавтов в Милане был презентован скафандр Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) для высадки на Луну в рамках миссии NASA Artemis III. Кроме многочисленных технических преимуществ, в этот раз позаботились и о стильном виде космического костюма.

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Компания Axiom Space создала новый скафандр совместно с итальянским модным домом Prada. По словам разработчиков, дизайнеры модной одежды отвечали за то, чтобы костюм визуально вдохновлял будущих исследователей космоса, пишет Space.com.

Особенности нового скафандра

Скафандр AxEMU был специально разработан для южного полюса Луны. По словам ученых, там холоднее, чем на экваторе, где высаживались астронавты миссии Apollo.

Разработчики утверждают, что новый космический костюм выдерживает экстремально низкие температуры в течение минимум двух часов. А в открытом космосе в нем можно будет находиться более восьми часов.

По информации Axiom, у скафандра есть несколько резервных систем и бортовая система диагностики для безопасности членов экипажа. Он оснащен подсветкой и HD-камерой на шлеме, связью 4G/LTE, интерфейсом управления костюмом, биометрическим мониторингом, регенерированным очистителем углекислого газа и портативным жизнеобеспечителем, который работает на безопасность астронавтов до восьми часов.

Любопытно, что новый скафандр рассчитан как для мужчин, так и для женщин. "Для нас важно, что первая женщина, ступившая на Луну, будет носить этот костюм, первый цветной человек на Луне будет носить этот костюм, и первый неамериканец будет носить этот костюм", – подчеркнул президент Axiom Space Мэтт Ондлер.

В Axiom Space говорят, что усовершенствуют скафандр AxEMU и проводят испытания в течение последних двух лет. Сейчас разработка находится на финальной стадии и должна быть полностью готова в 2025 году. Запуск миссии NASA Artemis 3 намечен на 2026 год.

Сотрудничество с Prada

Партнерство с Prada было отмечено как успех межотраслевого сотрудничества.

"Это сотрудничество является примером возможности совместно создавать лучшие технологические решения путем сочетания элитного инженерного опыта Axiom Space со всесторонним мастерством Prada. Мы смешали инженерию, науку и искусство, чтобы сделать лучшую одежду, гарантируя, что астронавты смогут выполнять свои задачи и миссии. в безопасности и комфорте", – заявил исполнительный вице-президент Axiom по вне корабельной деятельности Рассел Ралстон.

Ранее OBOZ.UA писал, что Китай представил скафандр для высадки на Луну.

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