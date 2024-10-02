Как настоящие доспехи: Китай представил скафандр для высадки на Луну. Фото и видео

Китай представил скафандр для астронавтов-луноходов. Общий дизайн костюма для высадки на Луну вдохновлен традиционными китайскими доспехами, что подчеркивает крепкий и решительный вид костюма.

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На презентации эксперт проверил скафандр, демонстрируя разные движения, приседания и даже подъем по стремянке. Поднебесная планирует отправить экипаж астронавтов на Луну к 2030 году, пишет Space.com.

Костюм с елементами символизма

По информации китайских разработчиков, новый лунный скафандр является эволюцией Feitian, первого скафандра Китая. Feitian – это имя легендарной буддийской богини, означающей "летающий в небе".

Дизайн костюма передает его силу и имеет элементы символизма. "Костюм разработан для исследования Луны, например для прогулок и работы на поверхности спутника. Поэтому мы хотели передать чувство сильной воли и непоколебимости, органично интегрированной в дизайн костюма. Также добавили элемент ленты, чтобы передать чувство свободного потока", – сказал директор Инженерного офиса скафандров и заместитель главного конструктора системы астронавтов Китайского научно-исследовательского и учебного центра астронавтов Чжан Ваньсинь.

Что касается технических характеристик, костюм создан из защитной ткани, которая защищает от суровой тепловой среды и лунной пыли, говорят эксперты. Также есть панорамный козырек с защитой от бликов для лучшего обзора.

Разработчики отмечают, что по бокам шлема есть две камеры для видеосъемки. Однако главной в скафандре – многофункциональная консоль управления, которая размещена на груди и упрощает работу для астронавта и делает ее более эффективной.

Инновационные изменения в скафандре

В отличие от предыдущего китайского скафандра Feitan, "новый в основном разработан как легкий, удовлетворяя требования деятельности в среде с низкой гравитацией, с конфигурациями, которые позволяют с легкостью приседать и наклоняться", отмечают разработчики костюма.

"Костюм позволяет выполнять больше действий. В разных позах физическая форма не должна пострадать. Поэтому он требует лучшей посадки на теле человека. Новый костюм больше похож на обычную одежду по сравнению с другими вне корабельных скафандров", – сказал заместитель главного разработчика систем подготовки астронавтов в Китайском научно-исследовательском и учебном центре астронавтов Ван Чуньхуя.

Еще один разработчик систем подготовки астронавтов в Китайском исследовательском и учебном центре астронавтов Ву Чжицян добавил, что сложные факторы окружающей среды, такие как высокий вакуум и низкая гравитация, сложный рельеф поверхности, высокие и низкие температуры и сильная радиация, оказывают большое влияние на работу и защиту астронавтов, поэтому они должны быть учтены в скафандре.

"Поскольку астронавты будут ходить по поверхности Луны и проводить научные исследования, скафандры должны иметь лучшую эргономичную опору, быть меньше и более интегрированы. Кроме того, необходимо значительно улучшить полную защитную способность ботинок для посадки на Луну", – отметил Ву Чжицян.

Ранее OBOZ.UA писал, что компания SpaceX создала новый скафандр для вне корабельной деятельности.

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