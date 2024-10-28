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"Дальше будет только хуже": ученый назвал два наибольшие риски ИИ для человечества

Анна Боклажук
Наука Обоз
2 минуты
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'Дальше будет только хуже': ученый назвал два наибольшие риски ИИ для человечества

Разработчик и ученый в области искусственного интеллекта Йошуа Бенгио считает, что ИИ может представлять риск существования человечества. По мнению ученого, нам нужно серьезнее относиться к новейшим разработкам и регулировать использование ИИ.

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Он озабочен темпами развития и внедрения его технологий. Йошуа считает, что искусственный интеллект может повредить структуру общества и несет непредвиденные опасности для людей, пишет Live Science.

Сейчас ученый призывает к мораторию на развитие искусственных нейронных сетей и исследует способы их регулирования. Он уверен, что нужно сделать все возможное, чтобы снизить риски развития ИИ до человеческого уровня.

"Дальше будет только хуже": ученый назвал два наибольшие риски ИИ для человечества

Наибольшие риски, которые создает ИИ для человечества

По мнению ученого, последствия использования ИИ мы уже видим, потому что он используется в избирательной кампании в США. И он считает, что дальше будет гораздо хуже. Недавнее исследование показало, что ChatGPT-4 гораздо лучше людей в убеждении, и это только ChatGPT-4 – новая версия будет хуже. Также были проведены испытания, как эти системы могут помочь террористам. ChatGPT изменил этот риск с низкого на средний.

На момент, когда будет достигнут уровень суперинтеллекта, есть два серьезных риска. Во-первых, это потеря человеческого контроля. "Если сверхумные машины преследуют цель самосохранения, их целью может быть уничтожение человечества, чтобы мы не могли их выключить", – говорит он.

"Дальше будет только хуже": ученый назвал два наибольшие риски ИИ для человечества

Еще одной опасностью Йошуа называет то, что отдельные люди могут использовать силу искусственного интеллекта, чтобы взять под контроль человечество в условиях всемирной диктатуры: "Вы можете иметь более мягкие версии этого, и это может существовать в спектре, но эта технология придаст огромную силу тому, кто ее контролирует", – объясняет он свое мнение.

На сегодняшний день все еще существует огромная пропасть между человеческим интеллектом и способностями ИИ, но непонятно, как быстро все будет меняться.

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