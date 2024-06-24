Шея становится в 30 раз длиннее тела. Ученые разгадали тайну микроба 'Лохнесское чудовище'

Lacrymaria olor – 40 микрометровый одноклеточный организм, являющийся владельцем одной из наиболее интересных систем охоты. Микроб имеет овальное тело с небольшим отступлением на конце, которое способно становиться в 30 раз длиннее корпуса. Из-за характерной формы инфузорию называют "Лохнесским чудовищем".

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Исследователи Стэнфордского университета заявили, что функционирование "шеи" Lacrymaria olor происходит по принципу оригами. Эта особенность позволяет микроорганизму растягиваться, не разрывая внешнюю оболочку, пишет Live Science.

Клеточная мембрана и внутреннее строение микроба "Лохнесское чудовище" состоят по принципу бумажных фигурок Йошимуры, где цилиндр создается из сетки ромбов, которые могут легко менять форму. По словам ученых, это помогает одноклеточному организму вытягивать "шею", не испытывая повреждений, примерно 20000 раз в течение жизни.

Lacrymaria olor приспособился к резкой деформации, сворачивая мембрану вокруг небольшого выступа на теле несколько раз. Это помогает инфузории сохранять шею одновременно гибкой и жесткой, что улучшает охоту.

Защитная оболочка микроорганизма имеет сложную форму, напоминающую цилиндр. Складчатая мембрана, вместе с сеткой спирально намотанных, находящихся под ней, трубок, свернуты вместе по принципу оригами. Такая система обеспечивает стабильную сборку и удлинение без повреждений.

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