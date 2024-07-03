Самый мощный за 20 лет. Спутники сняли зрелищное видео урагана на Карибах

Спутники наблюдают за ураганом Берилл, проливающим разрушительный дождь и ветры на карибский остров Карриаку в Гренаде, куда он обрушился в понедельник 1 июля. Этот ураган уже имеет 5-ю степень опасности – последний раз шторм такой категории в это время года в регионе фиксировали в 2005 году.

Видео дня

Кадры, сделанные из расположения спутника примерно в 35 785 километров над экватором Земли, показывают шторм, бьющий по группе островов в Атлантическом Карибском море, известных как Наветренные острова, в которые входят Гренада, Сент-Винсент, Мартиника и скопления малых островов под названием Гренадины, пишет Space.com.

"Сегодня мы пролетели прямо над вершиной урагана "Берил". Глядя с помощью объектива 50–500 мм, я испытывал жуткое ощущение и высокий уровень волнения, связанного с погодой", – написал Мэтью Доминик, астронавт NASA, который сейчас находится на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-8, в сообщении на платформе X.

Брайан Макнолди, исследователь тропической метеорологии из Университета Майами, говорит, что вода в океане является самой высокой за всю историю наблюдений для этого времени года. Именно эти воды, объяснил Макнолди, подпитывают Берил.

"Это серьезная угроза, очень серьезная угроза. Берилл является чрезвычайно опасным и редким ураганом для этого времени года в этом районе", – говорит специалист по ураганам Майкл Лоури.

Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября. Однако обычно такие сильные ураганы появляются ближе к середине лета, в начале августа. Берилл появился раньше сроков и стал ранним ураганом 5-й категории за всю историю наблюдений.

"На этом поразительном видео видно, как Берилл бурлит сегодня в Карибском море", – подписали видео, опубликованное на странице NOAASatellites в социальной сети Х.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что астронавты МКС были вынуждены час сидеть в укрытии из-за российского спутника, развалившегося более чем на 100 частей.

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