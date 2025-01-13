Ученые нашли в глубинах Тихого океана 'потерянный мир'

В Тихом океане удалось найти "потерянный мир". Ученые обескуражены огромными сооружениями, найденными глубоко под океаном, которые "не должны существовать".

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Легенды рассказывают, что наша планета усеяна потерянными землями – от Атлантиды до Эльдорадо и Авалона, когда-то подвергшихся драматическому упадку. Хотя обычно это считают мифами, новое исследование раскрывает доказательства существования неизвестного мира под Тихим океаном, пишет DailyMail.

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) и Калифорнийского технологического института (Caltech) нашли глубоко под водами Тихого океана массивные структуры, которые, по их словам, "не должны существовать".

Этот таинственный массив, заставляющий сейсмические волны в регионе вести себя странно, может являться доказательством утраченной земли сотни миллионов лет назад, предполагают исследователи.

Согласно современным научным теориям, аномальный материал в нижней мантии, примерно в 1000 км под водой, не должен быть там.

Описанные как "главные загадки", эти находки бросают вызов "нашему текущему пониманию того, как работает Земля", отмечают исследователи.

"Определение структуры Земли имеет первостепенное значение для разгадки ее внутренней динамики. Эти находки свидетельствуют о более многообразном происхождении этих аномалий в нижней мантии планеты", – утверждает команда ученых.

Строение Земли и его особенности

Известно, что Земля состоит из трех слоев – коры, мантии и ядра, которое позже было разделено на внутреннее и наружное. И проблема в том, что никто не может заглянуть внутрь планеты и бурить достаточно глубоко, чтобы взять образцы горных пород из мантии.

Вместо этого ученые изучают скорость сейсмических волн – вибраций, вызванных землетрясениями и взрывами – во время их прохождения через "внутренности" планеты. Сейсмографические станции фиксируют эти волны и на основе этих записей специалисты могут делать выводы о строении и составе Земли, говорят эксперты.

"Это очень похоже на то, как врачи используют ультразвук, чтобы получить изображения органов, мышц или вен внутри тела, не разрезая его", – сравнили специалисты по ETH Zurich.

Также хорошо известно, что литосфера Земли – ее каменистая наружная оболочка, состоящая из верхней части мантии и коры – образована примерно из 15 тектонических плит. Сейсмическая активность может быть обнаружена вдоль границ тектонической плиты, где плиты соприкасаются друг с другом.

Но в древнем прошлом большие плиты исчезли в мантии Земли путем "субдукции". По словам ученых, это геологический процесс, во время которого один край одной плиты опускается ниже края другой, и со временем вся плита может быть потеряна.

В прошлом сейсмологи определяли положение погруженных тектонических плит по всей мантии Земли, но они всегда были в зонах субдукции.

Новые исследования

В новом исследовании ученые ETH Zurich и Caltech использовали вычислительную технику под названием "инверсия полной формы волны", которая создает трехмерное изображение Земли с помощью данных сейсмических волн.

Ученые обнаружили области под Тихим океаном, похожие на остатки погруженных плит, но далеко от границ плит без геологических доказательств прошлой субдукции.

По словам специалистов, Тихий океан – это одна большая плита, поэтому под ней не должно быть субдукционного материала. Аномалии не являются потерянными субдукционными плитами.

Исследователи представляют несколько теорий, стоящих за аномалиями, требующими больше информации о волнах, а не только об их скорости, чтобы сделать надежные выводы.

Они могут быть древним, богатым кремнеземом материалом, существовавшим там с момента образования мантии около четырех миллиардов лет назад. Это также могут быть зоны, где богатые железом породы накапливаются вследствие движений мантии в течение миллиардов лет, предполагают исследователи.

Ранее OBOZ.UA писал, что тектоническая плита под Тибетом может расколоться надвое.

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