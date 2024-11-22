Самый древний в мире алфавит найден в Сирии: текст 4400 лет перечеркивает все, что мы знали о происхождении письменности

В Телль-Умм-эль-Марра, бывшем городе, расположенном на северо-западе современной Сирии, который когда-то был оживленным перекрестком двух торговых путей, был найден древний текст, которому 4400 лет. Он был обнаружен в гробнице на маленьких цилиндрах, сделанных из глины.

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Ранее считалось, что за создание письменности ответственны древние египтяне. Теперь шокирующая находка подвергает сомнению это предположение, отодвигая возраст первого известного алфавитного письма примерно на 500 лет, пишет MailOnline.

Исследователи из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США) говорят, что на этих маленьких цилиндрах, сделанных из глины, выгравирован древнейший известный алфавитный текст. Методы углеродной датировки показывают, что объекты были созданы между 4400 и 2400 годами до нашей эры – примерно на 500 лет раньше любых других известных алфавитов.

По словам Гленна Шварца, профессора археологии из Университета Джонса Гопкинса, надпись может обозначать имена или описания собственности. Однако ученый признает, что может лишь предполагать, что сказано в тексте.

"Это новое открытие показывает, что люди экспериментировали с новыми коммуникационными технологиями гораздо раньше и в другом месте, чем мы себе представляли", – сказал он.

Вместе с коллегами из Амстердамского университета профессор руководил 16-летними археологическими раскопками в Телль-Умм-эль-Марре, одном из древнейших городов Ближнего Востока, расположенном на перекрестке двух торговых путей. Они нашли гробницы ранних бронзовых суток – периода, охватывающего примерно 3500–2000 лет до нашей эры.

Одна из наиболее сохранившихся гробниц содержала шесть скелетов, золотые и серебряные украшения, кухонную посуду, наконечник копья и неповрежденные гончарные сосуды.

Теперь исследователи использовали датировку углеродом-14 – научный метод, который может точно определить возраст органических материалов. Скорость распада углерода-14, изотопа углерода, постоянна и ее легко измерить, что делает ее идеальной для оценки возраста чего-либо старше 300 лет.

Техника подтвердила возраст гробниц, артефактов и письменности, которая на полвека предшествует другим алфавитным письменам.

"Ранее ученые считали, что алфавит был изобретен в Египте или вокруг него где-то после 1900 года до нашей эры. Но наши артефакты постарше и происходят из другой области на карте, что свидетельствует о том, что история происхождения алфавита может быть совсем другой, чем мы думали", – сказал профессор Шварц.

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