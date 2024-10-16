Археологи нашли одну из самых древних христианских церквей в мире. Фото

Немецкий университет Мюнстера объявил об открытии одну из самых древних церквей. Остатки здания были найдены на стоянке Артаксата в Араратской равнине.

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Школа, расположенная в Германии, объединилась с археологами из Национальной академии наук Армении, чтобы найти древние руины. Сооружение датируется ІІІ-ІV веком, что делает его старейшим сооружением такого рода в стране и одним из старейших в мире, пишет Ny Post.

Объединенная команда археологов и исследователей обнаружила здание при раскопках в Артаксате. Когда-то это был успешный мегаполис и коммерческий центр, который в течение нескольких столетий до и после н.э. служил столицей древнего армянского царства. Раскопки были частью большего армяно-германского проекта Артаксата, инициативы, начатой в 2018 году по изучению территории, пишет Cbs News.

"Здание IV века является древнейшей археологически задокументированной церковью в стране – сенсационным доказательством раннего христианства в Армении", – говорит профессор Мюнстерского университета Ахим Лихтенбергер.

Мкртич Зардарян из Академии наук Армении, также работавший над проектом, отдельно отметил, что архитектура церкви может помочь исследователям понять что-то новое об истории Армении. Церковь имеет форму восьмиугольника, с четырех сторон которого выходят прямоугольные камеры. Зардарян сказал, что это первая восьмиугольная церковь в Армении, добавив, что церкви такой формы обычно появляются в восточном Средиземноморье и могут датироваться еще 4 веком.

Части оригинального материала, обнаруженные на месте руин, свидетельствуют о том, что церковь была щедро украшена терракотой, вероятно, привезенной из Средиземноморья. Остатки деревянных платформ, найденные вместе с глиной, помогли исследователям подтвердить давнее происхождение здания с помощью углеродной датировки.

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