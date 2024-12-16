Крупнейший в мире айсберг весом триллион тонн снова начал двигаться

Ученые зафиксировали повторное движение крупнейшего в мире айсберга. Гигантская ледяная глыба, отражающаяся на карте мира как A23a, вдвое больше Большого Лондона и весит почти триллион тонн.

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Мегаайсберг стоял на морском дне более 30-ти лет и неожиданно начал вращаться на месте. Эксперты из Британской антарктической службы (BAS) подтвердили, что A23a наконец-то освободился от своей позиции к северу от Южных Оркнейских островов и начинает дрейфовать в Южном океане, пишет DailyMail.

"Хорошо видеть A23a снова в движении после периодов застревания. Нам интересно узнать, пойдет ли он по тому же пути, по которому шли другие крупные айсберги, отколовшиеся у Антарктиды. И какое влияние это окажет на местную экосистему", – сказал океанограф из BAS Эндрю Мейерс.

По словам ученых, сначала айсберг отделился от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде еще в 1986 году. Затем он оставался на дне в море Ведделла, прежде чем начать медленное путешествие на север в 2020 году.

В феврале этого года айсберг оказался в ловушке колонны Тейлора – явления, когда вращающаяся вода над подводной горой задерживает объекты на месте, говорят эксперты. Это заставляло A23a вращаться на месте, задерживая его ожидаемый быстрый дрейф на север.

Однако новые изображения, сделанные космическими спутниками, подтвердили, что айсберг вырвался на свободу.

Эксперты BAS ожидают, что он продолжит свое путешествие в Южный океан по Антарктическому циркумполярному течению. Вероятно, это приведет его к субантарктическому острову Южная Джорджия, говорят специалисты.

Однако теплые условия в этом регионе, вероятно, приведут к распаду A23a на меньшие айсберги, которые впоследствии растают, предполагают ученые.

Наряду со спутниками, мегаайсберг изучают исследователи на борту судна RRS Sir David Attenborough.

"Мы знаем, что эти гигантские айсберги могут снабжать питательными веществами воды, через которые они проходят, создавая процветающие экосистемы в менее продуктивных районах", – сказала биогеохимикиня на борту судна Лаура Тейлор, которая надеется изучить влияние айсберга на местные экосистемы.

Ученая отметила, что не знает, какую разницу могут иметь конкретные айсберги, их масштаб и происхождение в этом процессе.

"Мы взяли образцы поверхностных вод океана сзади, непосредственно рядом и впереди маршрута айсберга. Они должны помочь нам определить, какая жизнь может образоваться вокруг A23a и как она влияет на углерод в океане и его баланс с атмосферой", – добавила Лаура Тейлор.

Ранее OBOZ.UA писал, что самый большой в мире айсберг "проснулся" и начал двигаться впервые за 30 лет.

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