Самая редкая в мире: ученые заявили, что обнаружили новую группу крови

Медицинский мир стал свидетелем чрезвычайного открытия, которое расширяет наше понимание генетики человека и открывает новые горизонты в трансфузионной медицине. Французские исследователи идентифицировали уникальную группу крови, которая стала 48-й в мировой классификации.

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Это не только научный прорыв, но и шаг к улучшению медицинской помощи для пациентов с редкими группами крови. Выявление этого феномена является результатом многолетних исследований и применения передовых генетических технологий, отмечает ScienceAlert.

Французское агентство по снабжению крови (EFS) объявило об открытии новой, 48-й в мире, системы определения группы крови, которую назвали "Гвада-отрицательный". Эта уникальная группа крови была идентифицирована у жительницы карибского острова Гваделупа. Это открытие официально признало Международное общество переливания крови (ISBT) в начале июня в Милане. Это значимое событие, ведь до этого момента научная ассоциация признавала лишь 47 систем групп крови.

Тьерри Пейрар, медицинский биолог EFS, который участвовал в этом исследовании, рассказал, что впервые "очень необычное" антитело было обнаружено у пациентки еще в 2011 году. Однако в то время существующие технологии не позволяли провести дальнейшие глубокие исследования. Только в 2019 году, благодаря "высокопроизводительному секвенированию ДНК", ученым удалось разгадать тайну и выявить причину уникальности крови пациентки – специфическую генетическую мутацию.

Пациентка (ей на тот момент было 54 года) проживала в Париже и проходила плановые анализы перед операцией, когда было обнаружено это неизвестное антитело. По словам экспертов, она является, несомненно, единственным известным случаем в мире с такой группой крови, что делает ее "единственным человеком в мире, который совместим сам с собой". Отмечается, что женщина унаследовала эту уникальную группу крови от обоих родителей, у которых был мутировавший ген.

Название "Гвада-отрицательный" было выбрано неслучайно: оно указывает на происхождение пациентки (Гваделупа) и, по словам Пейрара, "хорошо звучит на всех языках", что способствовало его популярности среди экспертов.

Открытие новых групп крови, таких как "Гвада-отрицательный", имеет важное значение для развития медицины. Благодаря секвенированию ДНК, процесс выявления новых групп крови значительно ускорился в последние годы, что началось с открытия системы групп крови ABO в начале 1900-х годов.

Пейрар и его коллеги выражают надежду найти и других людей с такой же уникальной группой крови. В EFS заявляют, что "открытие новых групп крови означает предложение пациентам с редкими группами крови лучшего уровня медицинской помощи".

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