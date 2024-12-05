С видом на океан. В сети показали поразительные фото и видео подводного дома, который откроют для людей в 2027 году

В сети показали поразительные фото и видео подводного дома. Британская технологическая компания Deep надеется сделать возможным "постоянное присутствие человека под водой" уже в 2027 году.

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Первым шагом является подводная среда обитания под названием Sentinel, которая предназначена для размещения людей на глубине 200 метров в течение 28 дней. Создатели уникальных сооружений говорят, что это позволит людям достичь глубочайшей точки, куда солнечный свет попадает в океан, пишет The Sun.

200 метров – это чрезвычайная глубина, которую человек не может достичь без дорогостоящего и специального оборудования. Однако британская морская исследовательская компания Deep говорит, что ее дом Sentinel позволит людям добиваться таких глубин с комфортом и быть в относительной роскоши.

"Мы разработали Sentinel как прекрасное место для жизни и работы. Это означает прекрасный ночной сон, вкусную и питательную пищу, а также теплую и приятную среду обитания, которая не кажется тесной", – объяснил создатель Sentinel Deep.

По информации разработчиков компании, гости смогут наслаждаться красотой морских глубин через гигантские окна прямо из постели.

"Нет смысла отправлять людей на дно океана и не позволять им увидеть величие окружающего их. Это не только делает Sentinel удивительным местом для жизни, но и поощряет научные открытия, которые будут возможны благодаря постоянным наблюдениям и обнаружениям того, чего никто раньше не видел", – отметил Deep на своем вебсайте.

Интересно, что пространство Sentinel рассчитано на срок службы около 20 лет. Но разработчики отмечают, что не нужно все это время быть на одном месте. Ведь домик можно перемещать.

По словам Deep, подводные здания будут соединяться с внешним миром с помощью спутниковой связи и использовать преимущества возобновляемой энергии. Также каждый Sentinel будет иметь "крупномасштабный биореактор" для обработки отходов, то есть не нужно будет выскакивать в океан, чтобы опорожнить резервуар.

Количество людей, которое может вместить жилье Sentinel, может быть разным. "Система Sentinel подходит как для краткосрочных развертываний из шести экипажей, так и для многонациональных полупостоянных исследовательских станций из 50 экипажей", – говорят разработчики чудо-сооружения.

Интересно, что благодаря модульной конструкции операторы могут изменять конфигурацию дома, перепрофилировать и перемещать компоненты между миссиями и даже во время них без необходимости поднимать их на поверхность, подчеркивают Deep.

Подводная среда обитания также доступна в двух разных режимах давления.

"Sentinel разработан для работы при давлении окружающей среды или одной атмосфере. Работа в условиях окружающей среды позволяет использовать два лунных бассейна дома для дайвинг-экскурсий. Однако одна атмосфера позволяет кратковременно посещать Sentinel с помощью подлодки, идеально подходящей для ученых или медиапрофессионалов без дайверской квалификации", – пояснили ученые британской компании.

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