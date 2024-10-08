На Луне и Марсе появятся дома из грибов: что известно о грандиозных планах NASA и почему оно отказалось от доски и кирпича

NASA сообщило, что на Луне и Марсе появятся домики из грибов. Космическое агентство заключило контракт на 2 миллиона долларов в исследовательском центре Эймса для дальнейшего изучения и развития "микотектуры".

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Космическое агентство вполне серьезно рассматривает возможность выращивания будущих жилых конструкций из грибов для космических колоний на Луне и Марсе. Ведь использовать традиционные строительные материалы – кирпич или доски – в космосе очень дорого, пишет Al Jazeera.

По словам американского архитектора Криса Маурера, отправка грибковых спор и смешивание их с "местным" лунным материалом, таким как вода и реголит, для изготовления кирпича будет значительно дешевле, чем завоз в космос обычных строительных материалов.

Исследование NASA также показало, что строительные блоки грибов могут отклонять большинство космического излучения, снабжать изоляцию от экстремальных температур и их можно выращивать очень быстро за один-два месяца. Это футуристическая и высокоэффективная альтернатива обычным материалам.

По словам экспертов, выращивание грибного домика на Луне начнется с посадки специального пакета на поверхность спутника. Далее внутренняя часть упаковки надувается, а смесь грибковых спор, воды и водорослей выращивает внешнюю оболочку, со временем затвердевающую, создавая новую структуру, пригодную для жизни.

Хотя первые эксперименты на Земле оказались успешными, в космосе все еще могут возникнуть непредвиденные осложнения, говорят учёные.

Группа исследователей грибов, возглавляемая старшим научным сотрудником NASA Ames Линном Ротшильдом, собирается проверить свой метод за пределами Земли. Ученые хотят отправить в космос концептуальную модель своего изобретения в 2028 году вместе с запуском коммерческой космической станции Starlab.

"Существуют технологические риски. Будет ли конструкция достаточно крепкой? Действительно ли она обеспечит изоляцию, которую мы думаем? Какими будут свойства материала? Действительно ли она будет хорошо расти?" – сказал Ротшильд.

Однако, если все пойдет по плану, то будущие колонии на Луне и Марсе будут расти, как грибы после теплого дождя, говорят эксперты NASA.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавтам на Марсе предложили жить в домах из картофеля и соли.

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