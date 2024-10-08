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На Луне и Марсе появятся дома из грибов: что известно о грандиозных планах NASA и почему оно отказалось от доски и кирпича

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
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На Луне и Марсе появятся дома из грибов: что известно о грандиозных планах NASA и почему оно отказалось от доски и кирпича

NASA сообщило, что на Луне и Марсе появятся домики из грибов. Космическое агентство заключило контракт на 2 миллиона долларов в исследовательском центре Эймса для дальнейшего изучения и развития "микотектуры".

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Космическое агентство вполне серьезно рассматривает возможность выращивания будущих жилых конструкций из грибов для космических колоний на Луне и Марсе. Ведь использовать традиционные строительные материалы – кирпич или доски – в космосе очень дорого, пишет Al Jazeera.

На Луне и Марсе появятся дома из грибов: что известно о грандиозных планах NASA и почему оно отказалось от доски и кирпича

По словам американского архитектора Криса Маурера, отправка грибковых спор и смешивание их с "местным" лунным материалом, таким как вода и реголит, для изготовления кирпича будет значительно дешевле, чем завоз в космос обычных строительных материалов.

Исследование NASA также показало, что строительные блоки грибов могут отклонять большинство космического излучения, снабжать изоляцию от экстремальных температур и их можно выращивать очень быстро за один-два месяца. Это футуристическая и высокоэффективная альтернатива обычным материалам.

На Луне и Марсе появятся дома из грибов: что известно о грандиозных планах NASA и почему оно отказалось от доски и кирпича

По словам экспертов, выращивание грибного домика на Луне начнется с посадки специального пакета на поверхность спутника. Далее внутренняя часть упаковки надувается, а смесь грибковых спор, воды и водорослей выращивает внешнюю оболочку, со временем затвердевающую, создавая новую структуру, пригодную для жизни.

Хотя первые эксперименты на Земле оказались успешными, в космосе все еще могут возникнуть непредвиденные осложнения, говорят учёные.

Группа исследователей грибов, возглавляемая старшим научным сотрудником NASA Ames Линном Ротшильдом, собирается проверить свой метод за пределами Земли. Ученые хотят отправить в космос концептуальную модель своего изобретения в 2028 году вместе с запуском коммерческой космической станции Starlab.

На Луне и Марсе появятся дома из грибов: что известно о грандиозных планах NASA и почему оно отказалось от доски и кирпича

"Существуют технологические риски. Будет ли конструкция достаточно крепкой? Действительно ли она обеспечит изоляцию, которую мы думаем? Какими будут свойства материала? Действительно ли она будет хорошо расти?" – сказал Ротшильд.

Однако, если все пойдет по плану, то будущие колонии на Луне и Марсе будут расти, как грибы после теплого дождя, говорят эксперты NASA.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавтам на Марсе предложили жить в домах из картофеля и соли.

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