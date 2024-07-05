'Рыбу-вампира' поймали в реке Вирджинии: почему ученые назвали это хорошим знаком

Паразитическую "рыбу-вампира", пугающую своими страшными зубами, поймали в реке Потомак штата Вирджиния. Поскольку этот водоем в американском городе Александрия очень загрязнен, то присутствие в нем рыбы является свидетельством того, что река чище, чем думали до сих пор.

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Минога достаточно чувствительна к загрязнению. Так что жители Александрии встретили новость о появлении рыбы-вампира в их водоеме с радостью, пишет Dailymail.

Местный житель Александрии голыми руками вытащил из реки Потомак морскую миногу, очень похожую на угря. Однако если заглянуть в ее рот-присоску, усыпанный острыми зубами, то становится страшно. Минога присасывается к своей жертве и не спеша высасывает из нее все жидкости.

Морские миноги – это инвазивный вид, который первоначально был коренным для Атлантического океана. Но в 1800-х годах эти существа вторглись в озера и реки через искусственные каналы и морские доки. Но после того, как миноги достигают зрелости в четыре-пять лет, они покидают пресноводные реки, чтобы прожить всю свою жизнь в океане.

Река Потомак уже давно загрязнена, и правительственные учреждения приняли немало мер по ее очистке. Поэтому появление в этом водоеме миноги, очень чувствительной к токсинам, свидетельствует о том, что загрязнение наконец спадает.

"Возрождение морской миноги является еще одним свидетельством того, что качество воды улучшается", – сказал заместитель директора отдела живых ресурсов Potomac Bay Reporter Джим Камминс.

С 1989 года Фонд Элис Фергюсон возглавлял ежегодное очищение водораздела реки Потомак, а Программа чистых рек в Вашингтоне инвестировала 2,6 миллиарда долларов в уменьшение загрязнения.

Проводятся исследования, чтобы определить, будет ли река достаточно чистой, чтобы отменить запрет на купание в течение следующих двух-трех лет согласно охране Потомака.

Правда, миноги могут случайно присосаться и к плавающим в воде людям. И хотя укус не будет смертельным, он болезненный, а необработанные раны могут вызвать инфекцию.

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