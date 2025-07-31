Руины Атлантиды? Ученые наткнулись на подводный город и забыли о нем на 20 лет

Миф об Атлантиде, которая погибла, затонув в море, уже тысячи лет не дает покоя исследователям. И пока ученые историки утверждают, что легендарный город выдумал древнегреческий философ Платон, энтузиасты продолжают искать ее следы на дне мирового океана.

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Издание MailOnline рассказало о такой любительской находке, которой приписывают славу Атлантиды и которая в течение 25 лет почему-то оставалась вне общественного внимания. Речь идет о скоплении каменных сооружений на глубине более 600 метров под водой неподалеку от Кубы. В 2001 году на них наткнулись морской инженер Паулина Зелицки и ее муж Пол Вайнцвайг из компании Advanced Digital Communications (ADC).

Гидролокационное сканирование местности обнаружило нечто похожее на несколько пирамид, круглых сооружений и других зданий, которые, вероятно, принадлежали затерянному городу в Карибском море. "Это поистине удивительное сооружение, которое действительно похоже на большой городской центр", — сказала Зелицки после открытия.

Исследователи тогда предположили, что возраст таинственного города может превышать 6000 лет. Это делает его значительно старше египетских пирамид, что потенциально может перевернуть общепринятую хронологию развития человечества.

Однако в течение четверти века после открытия на то место никто не возвращался, чтобы исследовать его более тщательно. Одним из факторов, сдерживающих дальнейшие исследования, стало то, что коллеги-ученые скептически отнеслись к идее затонувшего города, утверждая, что для того, чтобы город погрузился так глубоко под воду, понадобилось бы до 50 000 лет.

Другие критики утверждали, что эти "сооружения" на самом деле являются естественными скальными образованиями. Они аргументировали свою позицию тем, что целый город не сохранился бы так хорошо, если бы затонул во время катастрофического сейсмического бедствия.

Впрочем, информация о находке недавно всплыли в социальных сетях. И моментально породили массу спекуляций об открытии руин Атлантиды.

Тем не менее, с 2001 года собрать больше информации о находке так и не удалось. В частности из-за того, что следующая экспедиция на кубинский полуостров Гуанахакабибеса так и не состоялась. И это тоже вызывает определенные подозрения у любителей альтернативной истории. Они предполагают, что руины не хотят изучать подробнее, чтобы скрыть от общественности какую-то важную информацию. Это один из главных аргументов сторонников псевдонаучных теорий.

Несмотря на активные спекуляции об археологическом заговоре, ученые утверждают, что существуют веские причины, по которым можно утверждать, что затерянного города на Кубе не существует. Так в 2002 году геолог Мануэль Итурральде-Винент из Естественного музея Кубы отметил, что эти сооружения находились настолько глубоко под водой, что понадобилось бы гораздо больше 6000 лет, чтобы эта область опустилась так сильно под воду из-за движения тектонических плит. На это ушло бы примерно 50 000 лет.

Между тем, современные археологические данные показывают, что 50 000 лет назад ранние общества вида Homo sapiens занимались охотой и собирательством, кочевали с места на место, не создавали больших сообществ вроде городских и не строили сложных сооружений.

Майкл Фоут, специалист по подводной археологии из Университета штата Флорида, также поделился своими сомнениями, что эти сооружения были созданы человеком. "Было бы замечательно, если бы Зелицки и Вайнцвайг были правы, но это было бы действительно новаторским открытием для всего, что мы увидим в Новом Свете в этот период. Эти сооружения находятся вне времени и не на своем месте", - сказал ученый газете South Florida Sun-Sentinel.

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