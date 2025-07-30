Почему на 'Титанике' не нашли человеческих скелетов: появилось объяснение

Вместе с океанским лайнером "Титаник" в апреле 1912 года ушли на дно Атлантического океана примерно полторы тысячи человек. Однако, когда к кораблю удалось спустить глубоководный аппарат, оказалось, что на его борту остались предметы мебели, декор и личные вещи пассажиров, но не осталось их скелетов.

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Об этом, в частности, свидетельствует режиссер Джеймс Кэмерон, который перед съемками своего фильма "Титаник" погружался к обломкам не один раз. Он видел на борту обувь и одежду пассажиров, которые точно указывали, где находились тела. Но самих останков ни разу не замечал. Однако, как пишет издание LadBible, наука имеет ответ на эту загадку.

Эксперт по глубоководным районам Роберт Баллард рассказал, что, погрузившись на глубину около 900 метров, вы проходите ниже так называемой глубины компенсации карбоната кальция. И именно это дает ключ к пониманию того, куда делись кости погибших на "Титанике".

"Вода в глубоком море недостаточно насыщена карбонатом кальция, из которого, как вы знаете, в основном состоят кости", – объяснил Баллард. Он добавил, что "Титаник", как и немецкий линкор "Бисмарк" времен Второй мировой войны, находятся ниже глубины компенсации карбоната кальция. Это означает, что в этой точке, как только животные съедят мягкие ткани и обнажат кости, костная ткань будет растворена водой.

То есть тела, которые пошли на дно вместе с кораблем, некоторое время оставались на палубах и в каютах. Но продолжалось это недолго. Морская фауна быстро поживилась останками, а затем процесс завершила вода.

Хотя это объясняет, куда исчезли люди, которые затонули вместе с кораблем и погибли на его борту, остаются кое-какие вопросы относительно тех пассажиров, которые попали в воду в спасательных жилетах и замерзли насмерть. Их тела подхватывало течением и они, скорее всего, оказались где-то в другом месте. Эти жертвы, возможно, были отнесены штормом и разбросаны по океану, пока их останки не превратились практически в ничто, и они тоже исчезли.

Ранее OBOZ.UA публиковал уточненное количество погибших пассажиров "Титаника " – исследователи установили новые подробности.

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