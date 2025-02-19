Раскрыта тайна статуи Девы Марии в Италии, которая 'плакала кровавыми слезами'

Эксперты наконец-то раскрыли тайну загадочной статуи Девы Марии в Италии, которая вроде бы "плакала кровавыми слезами". Самозванный мистик Гизеллы Кардиа, которая привлекла сотни паломников в город близ Рима и собирала пожертвования, оказалась мошенницей.

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Еще в 2016 году женщина провозгласила, что Мадонна ди Тревиньяно заплакала кровавыми слезами и с тех пор верующие со всего мира ехали взглянуть на чудо и послушать откровения Кардиа. Однако результаты лабораторных исследований показали, что кровь соответствует генетическому составу Гизеллы, пишет DailyMail.

Гизелла Кардиа, также утверждавшая, что статуя святой Девы передает ей сообщение с которыми она делилась с верующими, может предстать перед судом после обнародования ДНК экспертизы, говорят эксперты.

В прошлом году "мистик" была признана мошенницей Римско-католической церковью.

Прокуратура портового города Чивитавеккья начала собственное расследование мошенничества по Кардиа в 2023 году после того, как частный детектив заявил, что кровь на статуе принадлежит свинье, пишет TheGuardian.

Верующие начали утверждать, что Кардиа их обманула. Ведь она создала фонд для сбора пожертвований, которые, по ее словам, должны были пойти на создание центра для больных детей. Однако куда шли десятки тысяч долларов паломников – неизвестно.

Адвокат обвиняемой Соланж Маркиньоли предположила, что наличие ДНК Гизеллы не исключает сверхъестественного явления.

"Пятно ДНК требует дальнейшего исследования. Нужно узнать, смешанный это профиль или единственный", – сказала правовед. Маркиньоли утверждает, что следы ДНК ее клиентки могли быть на статуе, поскольку она "целовала и держала" ее.

Известно, что Гизелла Кардиа, ранее судимая за мошенничество с банкротством, купила статую в 2016 году в католическом месте паломничества в Меджугорье в Боснии и Герцеговине.

Позже она установила статую Мадонны в стеклянную витрину на холме в Тревиньяно Романо, городке с видом на озеро Браччано, близ Рима. Это место стало паломническим центром, куда люди со всей Италии стекаются для ежемесячного поклонения.

Соланж Маркиньоли рассказала, что Гизелла Кардиа покинула Тревиньяно и неизвестно где она сейчас. "Я не знаю, где она сейчас молится, но я точно знаю, что она управляется глубокой верой и не имеет из этого ничего", – сказала адвокат.

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