Как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса: искусственный интеллект показал фото и видео

Мексиканский художник создал "реалистичный образ" Девы Марии в подростковом возрасте. В ходе работы он использовал искусственный интеллект.

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Эксперт реконструировал лицо Девы Гваделупской, которая появилась на ткани, которую носил святой Хуан в Мексике более 700 лет назад. Новейшая технология потратила недели на анализ изображения Марии, изучая каждый компонент, чтобы "захватить жесты и выражения динамично", пишет DailyMail.

Художник Мигель Анхель Оманья Рохас проанализировал структуру и выражение лица Девы Марии, а также тон её кожи. Далее эксперт использовал модели искусственного интеллекта, ранее обученные изучать большие наборы данных о человеческих лицах и телах, чтобы воспроизвести реалистичные фотографии, уточнил TheSun.

Дева Гваделупская, также известная как Богоматерь Гваделупская, является католическим титулом, данным Марии, матери Иисуса, который был связан с ее таинственным сверхъестественным появлением перед мексиканским крестьянином, по имени Хуан Диего.

Католики верят, что Мария оставила чудесное изображение своего явления на его плаще из кактусового волокна, которое и сегодня можно увидеть в базилике Богоматери Гваделупской в Мехико. Изображение Матери Марии на плаще изображено с золотыми лучами света, символизирующими солнце.

На завершающем этапе работы над изображением Девы Гваделупской, ИИ добавил реалистичные текстуры кожа и волосы матери Иисуса, что оживившей ее.

"Это самое точное приближение, которое смог выполнить искусственный интеллект", – подчеркнул Оманья Рохас.

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