Простой аромат может улучшить работу мозга: ученые сказали какой

Поддержание здоровья мозга обычно ассоциируется с физической активностью, сбалансированным питанием или развитием памяти. Однако исследование японских ученых доказало: влияние может иметь даже запах.

Регулярное вдыхание определенного аромата способно изменять объем серого вещества и стимулировать участки, связанные с памятью. Детали рассказало издание ScienceAlert.

Исследование ароматов

Мы живем в мире, где мозг ежедневно перегружен информацией. Но что, если бы поддержать работу мозга можно было бы значительно проще – без дорогих тренингов и сложных программ? Представьте себе: обычный аромат в повседневной жизни способен влиять на саму структуру мозга.

Именно к такому выводу пришли японские ученые, которые доказали: регулярное вдыхание запаха розы может изменять объем серого вещества мозга. И речь идет не только о настроении или приятных ассоциациях, а о вполне измеримых изменениях, которые подтвердили снимки МРТ.

Ученые из Киотского университета и Университета Цукубы провели эксперимент с участием 50 женщин. В течение месяца 28 участниц носили на одежде эфирное масло с ароматом розы, а еще 22 женщины – обычную воду (контрольная группа).

Результаты магнитно-резонансной томографии показали: у тех, кто регулярно вдыхал аромат розы, увеличился объем серого вещества мозга.

Какие участки мозга изменялись

Наибольшие изменения обнаружили в задней поясной коре (PCC) – участке мозга, отвечающем за память, ассоциации и работу с информацией. Зато в амигдале, которая руководит эмоциями, и в орбитофронтальной коре, где обрабатываются запахи, существенных изменений не зафиксировали.

Ученые предполагают, что PCC постоянно "работает" над обработкой запаха, ведь аромат розы становится фоновым стимулом, который мозг не игнорирует. Именно это и могло привести к увеличению объема серого вещества.

Что это означает для здоровья

Увеличение серого вещества не всегда напрямую означает повышение интеллектуальных способностей. Однако результаты исследования имеют потенциал для применения в медицине.

Профилактика деменции. Известно, что у людей с болезнью Альцгеймера именно задняя поясная кора уменьшается. Регулярное стимулирование запахами может помочь замедлить этот процесс.

Ароматерапия. Простое использование ароматических масел может стать дешевым и доступным способом поддержания мозговой активности и психического здоровья.

В дальнейшем ученые планируют исследовать и другие ароматы и большие группы участников. Если результаты подтвердятся, простой аромат может стать действенным инструментом в профилактике когнитивных расстройств.

