Профессор рассчитал оптимальную форму для бокала, чтобы пиво оставалось холодным как можно дольше

Многочисленные исследования и опросы свидетельствуют о том, что потребители пива любят употреблять этот напиток холодным. Поэтому профессор термических и жидкостных наук Федерального университета Сан-Жуан-дель-Рей в Бразилии Клаудио Пеллегрини рассчитал оптимальную форму для пивного бокала, чтобы пиво оставалось холодным как можно дольше.

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Ученый подробно описал форму пивного стакана. Он рассчитал оптимальную конструкцию бокала, основанную на принципах физики, для сохранения холодного напитка, пишет Phys.org.

Чтобы определить необходимую форму стакана, Клаудио Пеллегрини начал с самой простой модели – стакана с плавной кривой, закрепленной вокруг вертикальной оси – со стандартной высотой, радиусом и соотношением основания и верха. Он также допустил изолированную основу, которая гарантировала, что потери тепла будут происходить только сверху и с боков.

Профессор предположил и фиксированную начальную температуру пива для всех целей тестирования, и что стекло будет иметь незначительное термическое сопротивление. Такой сценарий гарантировал, что изменения теплопередачи будут прямым результатом изменений в форме.

Выполняя свои расчеты, Пеллегрини обнаружил, что не удивительно, что лучшей формой является та, которая является самой популярной – бокал с небольшим дном, которое становится шире по мере приближения к верху.

Бразильский исследователь также признает, что действительно лучшим для пива является маленький стакан, чтобы пиво выпивалось одним или двумя быстрыми глотками.

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