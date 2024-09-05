Представьте большое густое дерево. Ученые объяснили, как бактерии размножаются во рту

Ученые обнаружили, что бактерии во рту размножаются странным и довольно редким способом. Их распространение можно сравнить с большим густым деревом.

Видео дня

Эксперты отмечают, что одна из самых распространенных бактерий, живущих в зубном налете, нитевидная бактерия под названием Corynebacterium matruchotii, делится не на две дочерние клетки, как большинство клеточных делений, а на несколько новых микробов. Этот более редкий процесс называется множественным делением, пишет ScienceAlert.

Команда ученых под руководством микробиолога Скотта Чимилески из Морской биологической лаборатории в США наблюдала, как отдельные клетки C. matruchotii делятся на 14 новых клеток. Исследования показывают, как эти организмы образуют каркас, поддерживающий хозяев других микробов, живущих во рту.

"В рифах есть кораллы, в лесах – деревья, а на зубном налете во рту – коринебактерии. Клетки Corynebacterium в зубном налете похожи на большое густое дерево в лесу. Они создают пространственную структуру, которая обеспечивает среду обитания для многих других видов бактерий вокруг них", – объяснила микробиолог Джессика Марк Уэлч из Института Форсайта США и Морской биологической лаборатории.

По словам ученых, большинство бактерий и архей размножаются с помощью неполого процесса, который называется бинарным делением. Генетический материал разделяется. Там, где был один, появляется два организма.

С помощью замедленной микроскопии исследователи увидели, что деление клеток C. matruchotii было не обычным двойным типом, а гораздо более плодотворным и более быстрым.

"Наши выводы выходят за пределы микробиому полости рта, открывая уникальный бактериальный клеточный цикл и пример того, как клеточная морфология и репродуктивная стратегия могут влиять на пространственную организацию микробных сообществ", – подытожили исследователи.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые обнаружили, что после смерти человека микробы в его теле продолжают жить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!