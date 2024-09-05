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Представьте большое густое дерево. Ученые объяснили, как бактерии размножаются во рту

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
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Представьте большое густое дерево. Ученые объяснили, как бактерии размножаются во рту

Ученые обнаружили, что бактерии во рту размножаются странным и довольно редким способом. Их распространение можно сравнить с большим густым деревом.

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Эксперты отмечают, что одна из самых распространенных бактерий, живущих в зубном налете, нитевидная бактерия под названием Corynebacterium matruchotii, делится не на две дочерние клетки, как большинство клеточных делений, а на несколько новых микробов. Этот более редкий процесс называется множественным делением, пишет ScienceAlert.

Команда ученых под руководством микробиолога Скотта Чимилески из Морской биологической лаборатории в США наблюдала, как отдельные клетки C. matruchotii делятся на 14 новых клеток. Исследования показывают, как эти организмы образуют каркас, поддерживающий хозяев других микробов, живущих во рту.

Представьте большое густое дерево. Ученые объяснили, как бактерии размножаются во рту

"В рифах есть кораллы, в лесах – деревья, а на зубном налете во рту – коринебактерии. Клетки Corynebacterium в зубном налете похожи на большое густое дерево в лесу. Они создают пространственную структуру, которая обеспечивает среду обитания для многих других видов бактерий вокруг них", – объяснила микробиолог Джессика Марк Уэлч из Института Форсайта США и Морской биологической лаборатории.

По словам ученых, большинство бактерий и архей размножаются с помощью неполого процесса, который называется бинарным делением. Генетический материал разделяется. Там, где был один, появляется два организма.

Представьте большое густое дерево. Ученые объяснили, как бактерии размножаются во рту

С помощью замедленной микроскопии исследователи увидели, что деление клеток C. matruchotii было не обычным двойным типом, а гораздо более плодотворным и более быстрым.

"Наши выводы выходят за пределы микробиому полости рта, открывая уникальный бактериальный клеточный цикл и пример того, как клеточная морфология и репродуктивная стратегия могут влиять на пространственную организацию микробных сообществ", – подытожили исследователи.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые обнаружили, что после смерти человека микробы в его теле продолжают жить.

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