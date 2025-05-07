Потенциально опасный астероид мчится к Земле: когда он приблизится. Карта

Уже в эту пятницу, 9 мая, вблизи Земли пролетит потенциально опасный астероид 612356 (2002 JX8) - большой космический камень размером до полукилометра. Хотя траектория его движения не несет прямой угрозы, ученые внимательно следят за ним.

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Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) Также обнародована интерактивная карта движения астероида, которая показывает во времени его приближение к Земле.

Этот астероид относится к группе класса Атена - объектов, орбиты которых пересекают орбиту Земли.

В NASA считают, что если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км и его размер превышает 150 м, он является "потенциально опасным объектом" (PHA).

Космический объект 612356 (2002 JX8) подпадает под оба параметра одновременно:

Диаметр астероида 2002 JX8 оценивается в пределах от 230 до 510 метров.

По данным NASA, расстояние от этого астероида до Земли 9 мая 2025 года составит 4 206 656 км, что значительно меньше чем 7,5 миллиона километров.

Именно поэтому 612356 (2002 JX8) внесен в список PHA.

Хотя объект классифицируется как потенциально опасный, это не означает, что существует реальная угроза его столкновения с Землей.

Текущие расчеты траектории свидетельствуют о том, что 2002 JX8 пролетит мимо Земли без какой-либо опасности.

Как можно наблюдать

Для всех желающих наблюдать за прохождением астероида, проект Virtual Telescope Project организует прямую трансляцию 8 мая в 22:30 по киевскому времени. Во время трансляции можно будет увидеть астероид в реальном времени с помощью роботизированных телескопов, расположенных в Италии.

Астероид достигнет максимальной яркости около 16,1 звездной величины, что делает его доступным для наблюдения с помощью любительских телескопов с апертурой от 100 до 150 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, NASA и Европейское космическое агентство кардинально изменили прогнозы относительно астероида "убийцы городов". Космический камень 2024 YR4, который считался самым опасным за всю историю наблюдений, сейчас имеет почти нулевой процент шансов столкнуться с Землей в 2032 году.

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