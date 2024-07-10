Последнее исследование ученых о черных дырах бросило вызов теории относительности Эйнштейна

Новое исследование, проведенное канадскими и мадридскими физиками, показало, что формирование черных дыр только при участии квантовых частиц света невозможно. Согласно результатам анализа, процесс образования подобных космических объектов не соответствует общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

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Открытие ученых обнаружило, что даже при самых экстремальных условиях чистый свет не достигнет необходимого уровня энергии, чтобы образовать небесное тело, пишет Live Science. Это значительно усложняет будущие изучения, ведь делает невозможным создание черных дыр в лабораторных условиях.

Одни из наиболее интригующих космических объектов Вселенной формируются в результате коллапса больших звезд, когда давление от взрывных реакций не способно противодействовать гравитации. Однако некоторые ученые предполагают, что они образуются иным способом, через кугельблиц.

"Кугельблиц – это гипотетическая черная дыра, которая вместо того, чтобы образоваться в результате коллапса "обычной материи" (основными составляющими являются: протоны, нейтроны, электроны), образуется из концентрации огромного количества электромагнитного излучения, такого как свет", – объяснил физик Университета Ватерлоо Хосе Поло-Гомес, – "Несмотря на то, что свет не имеет массы, он несет энергию. Поэтому он в принципе может образовывать черные дыры – если мы сконцентрируем его достаточное количество в малом объеме".

Ученый добавил, что такая гипотеза соответствует классической теории относительности Энштейна, не учитывающей никаких квантовых явлений, влияющих на формирование небесного тела. Поэтому ученым пришлось изучить действие эффекта Швингера, при котором возникают электрон-позитронные пары. Когда скорость, с которой новообразованные элементы истощают энергию электромагнитного поля, превышает темп ее пополнения, образование кугельблицы невозможно. Согласно результатам опыта, чистый свет не сможет образовать черную дыру.

"Мы доказываем, что кугельблице невозможно образовать путем концентрации света искусственно в лаборатории или в природных астрофизических сценариях. Даже если бы мы использовали мощнейшие лазеры на Земле, мы все равно были бы более чем на 50 порядков удалены от необходимой интенсивности", – рассказал соавтор исследования Луис Гарай.

Общая теория относительности Эйнштейна

Всемирно известный физик-теоретик Альберт Эйнштейн опубликовал всеобщую теорию относительности в 1916 году. Согласно ей, сила, которую мы называем гравитацией, ничем не отличается от силы тяготения ускоряющегося корабля. Следовательно, присутствующие на борту, набирающего скорость, транспорта прилипнут к полу так же, как люди на Земле.

Ученый работал над разработкой уравнения общей теории относительности в течение 10 лет. Это математическое выражение имеет следующие составляющие:

искривление света вокруг массивных объектов;

медленная эволюция орбиты планеты Меркурий;

перетаскивание пространства-времени вокруг вращающихся тел;

ослабление света, выходящего за пределы силы тяжести;

гравитационные волны, вызванные космическими столкновениями;

существование черных дыр, задерживающих все, включая свет.

В результате физик сформировал теорию: энергия отвечает за создание искажений в пространстве-времени, приводящих к гравитационному тяготению.

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