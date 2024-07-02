Рядом с Млечным Путем нашли еще две карликовые галактики: астрономы смущены. Фото

Млечный Путь не единственный в своем уголке Вселенной. Астрономы обнаружили рядом еще две крошечные галактики.

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Ученые несколько смущены. Ведь вместе с обнаруженными галактиками до сих пор общее количество спутников в этом участке неба превышает ожидания, пишет ScienceAlert.

Астрономы идентифицировали два новых спутника, названные Virgo III и Sextans II, в области космоса, уже переполненной большим количеством карликовых галактик, чем предполагают модели темной материи.

"Вместе с четырьмя ранее известными спутниками, в зоне действия HSC-SSP всего уже девять спутников. Этот уровень обнаружения ультраслабых карликов гораздо выше, чем тот, который предполагали последние модели для ожидаемого населения спутников Млечного Пути в рамках моделей холодной темной материи. Это свидетельствует о том, что мы сталкиваемся с проблемой "слишком много спутников", – отмечает команда ученых под руководством Дайсуке Хомма из Национальной астрономической обсерватории Японии.

Темная материя – это нечто невидимое и неизвестное во Вселенной, создающее дополнительную гравитацию, которую нельзя отнести к обычной материи. Галактики, включая Млечный Путь, проникнуты этим таинственным веществом и окружены им. Темная материя придает большую скорость вращения галактик и большие гравитационные мощности, чтобы привлекать, удерживать и в конце концов поедать галактики-спутники.

Основываясь на моделях темной материи Млечного Пути, астрономы имеют достаточно подробные прогнозы о том, сколько спутниковых галактик должны увидеть в определенных местах. Но найденные Virgo III и Sextans II разрушают все имеющиеся представления ученых.

Согласно моделям темной материи, в части неба близ Млечного Пути должно быть около четырех спутников карликовой галактики, а не девять.

Ученые предполагают, что зона HSC-SSP содержит большую концентрацию спутников, чем средний участок космоса. По словам исследователей, единственный способ определить, так ли это, – продолжать смотреть на другие участки неба и внимательно посчитать найденные карликовые галактики.

"Следующим шагом будет использование более мощного телескопа, который захватит более широкий обзор неба. В следующем году обсерватория Веры С. Рубин в Чили будет использована для достижения этой цели. Я надеюсь, что будет открыто много новых галактик-спутников", – подытожил астроном Масаши Тиба из Университета Тохоку.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые приблизились к разгадке странных радиосигналов из-за пределов Млечного Пути.

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