Погибли сотни тысяч человек: крупнейшие землетрясения в истории

Когда тектонические плиты нашей планеты сталкиваются, трутся и ныряют друг под друга, они высвобождают энергию, которая вызывает землетрясения. И противопоставить этой стихии человечество не может практически ничего – мы до сих пор не научились предвидеть подобные катаклизмы.

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Поэтому землетрясения всегда застают нас врасплох и наносят не только колоссальный ущерб, но уносят немало жизней. Порой жертв бывают десятки, а то и сотни тысяч. Издание Live Science рассказало о самых разрушительных зафиксированных землетрясениях в истории.

Камчатский полуостров, Россия (1952 год, магнитуда 9,0)

Первое в мире зарегистрированное землетрясение магнитудой 9,0 произошло у восточного побережья Камчатки 4 ноября 1952 года. Землетрясение спровоцировало локальное цунами высотой 13 метров. Волна, вызванная этим катаклизмом, достигла Кресент-Сити в Калифорнии. Удивительным образом, погибших в этой катастрофе не было, но на одних только Гавайях материальный ущерб оценивался в 1 миллион долларов (11,12 миллиона долларов по сегодняшнему курсу). Волны выбрасывали лодки на берег, повреждали дома, разрушали пирсы, размывали пляжи и смещали дорожное покрытие.

Тохоку, Япония (2011 год, магнитуда 9,1)

11 марта 2011 года землетрясение магнитудой 9,1 балла по шкале Рихтера вызвало цунами, в результате которого, по данным Геологической службы США, погибло более 15 700 человек. Еще более 4600 человек пропали без вести, более 5300 получили ранения, а более 130 900 человек были вынуждены покинуть свои дома. Землетрясение повредило 332 000 зданий, 2100 дорог, 56 мостов и 26 железнодорожных путей. А самым страшным последствием стала авария на реакторах АЭС "Фукусима-1", что повлекло одну из крупнейших ядерных катастроф в истории. Совокупные убытки, которые понесла тогда Япония, оценивались в 309 миллиардов долларов. Повторные толчки тогда имели силу 6,0 и даже 7,0 балла и продолжались еще несколько недель. А поднятые ими волны достигали Гавайев, Калифорнии и Галапагосских островов. Даже в далекой Антарктиде землетрясения, по данным Геологической службы США, привели к расколу больших ледяных пластов шельфового ледника Зульцбергера.

Суматра-Андаманские острова (2004 год, магнитуда 9,1)

Это землетрясение стало третьим по величине землетрясением в истории. Погибшими и пропавшими без вести после катаклизма считаются почти 300 000 человек, а около 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в результате землетрясения и цунами в 10 странах Юго-Восточной Азии и Восточной Африки. Чрезвычайно сильные толчки ощущались в Банда-Ачехе, но самым разрушительным последствием этого землетрясения стало цунами, которое унесло больше жизней, чем любое другое за всю историю наблюдений. Гигантские волны были зафиксированы в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Природная катастрофа произошла на следующий день после Рождества на границе Индийской и Бирманской тектонических плит. По данным Геологической службы США (USGS), гигантская зона разлома, расположенная в море, достигала длины Калифорнии.

Залив принца Вильгельма, Аляска, США (1964 год, магнитуда 9,2)

Это мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами унесли жизни 128 человек и нанесли материальный ущерб на сумму около 311 миллионов долларов. Землетрясение принесло разрушения многим городам Аляски, включая Анкоридж, который расположен примерно в 120 км к северо-западу от эпицентра. Разрушениям подвергся деловой центр города, а водопроводные, газопроводные, канализационные, телефонные и электрические сети были повреждены по всему региону. Землетрясение, которое было зафиксировано 27 марта 1964 года, произошло вдоль сейсмоактивного разлома между Североамериканской и Тихоокеанской плитами. Сотрясения длились около 3 минут.

Вальдивия, Чили (1960 год, магнитуда 9,5)

Примерно 1655 человек погибли в результате крупнейшего за всю историю землетрясения, произошедшего в Вальдивии, Чили, 22 мая 1960 года. Тысячи людей тогда получили ранения, миллионы остались без крыши над головой. Убытки, зафиксированные в южных районах Чили, достигали 550 миллионов долларов. Катастрофическое землетрясение тогда вызвало цунами, в результате которого погиб 61 человек на Гавайях, 138 человек в Японии и 32 человека на Филиппинах.

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