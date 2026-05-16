Почему вымерли неандертальцы: ученые выдвинули новую теорию

Неандертальцы могли исчезнуть не только из-за климатических изменений, болезней или конкуренции с Homo sapiens. Новая теория предполагает, что одной из главных причин стало слабое социальное объединение между отдельными группами.

В отличие от наших предков, которые создавали широкие сети контактов и могли поддерживать друг друга в сложные времена, неандертальцы жили более разрозненно и изолированно. Исследователи считают, что способность поддерживать связи между общинами стала одним из преимуществ Homo sapiens в доисторическом мире. Детали информирует IflScience.

Как моделировали жизнь древних людей

Ученые из Монреальского университета обратили внимание на фактор, который ранее могли недооценивать. Речь идет о социальной связанности. По их версии, неандертальцы были слишком разбросаны по территории Европы и не имели таких прочных контактов между группами, как Homo sapiens.

Чтобы проверить эту идею, исследователи использовали археологические и этнографические данные и внесли их в компьютерные модели. Обычно такие алгоритмы применяют для изучения распространения растений и животных, но на этот раз их адаптировали для реконструкции расселения древних человеческих популяций в Европе.

Точных демографических данных о людях, которые жили 35 тысяч лет назад, у ученых нет. Поэтому исследователи опирались на этнографические данные о лучше изученных группах древних охотников-собирателей. Это помогло задать параметры для моделирования.

По словам профессора антропологии Ариан Берк, которая возглавляет исследовательскую группу Hominin Dispersals Research Group в Квебеке, типичная местная группа охотников-собирателей могла состоять из 25–50 человек. Они сезонно передвигались, поддерживали связи с другими группами и использовали территорию примерно в 2500 квадратных километров.

Исследование охватило период между 60 000 и 35 000 лет назад. Это было очень неспокойное время: климат резко менялся, Homo sapiens распространялись по Евразии, а неандертальцы постепенно исчезали.

Почему климат и конкуренция объясняют не все

Команда пришла к выводу, что одни только климатические трудности и конкуренция с Homo sapiens не могут полностью объяснить исчезновение неандертальцев.

Homo sapiens чаще жили в регионах, которые были лучше соединены между собой. Такие территории часто простирались вдоль южных и прибрежных маршрутов. Это позволяло группам оставаться на расстоянии, но в то же время поддерживать контакт с соседними сообществами.

В кризисные периоды такая система могла быть решающей. Если менялся климат, исчезали ресурсы или усиливалась конкуренция, люди могли обмениваться информацией, временно переходить на другие территории, заключать союзы или искать поддержки в соседних группах.

По словам Берк, такие сети работали как своеобразная система безопасности. Они позволяли обмениваться знаниями о ресурсах и миграции животных, формировать партнерства и получать временный доступ к другим территориям в случае кризиса.

Под давлением обстоятельств европейская популяция неандертальцев разделилась на две большие группы – западную и восточную. В Восточной Европе эти группы были менее связаны между собой, и именно там неандертальцы исчезли раньше.

Зато популяции на Пиренейском полуострове, на западном краю Европы, имели лучшие связи и продержались дольше. Именно они могли быть одними из последних неандертальцев на Земле.

В западных регионах появление Homo sapiens, вероятно, добавило нового давления на неандертальцев. Особенно уязвимыми были те группы, которые уже имели демографические проблемы. В то же время взаимодействие между двумя видами было сложным: оно могло включать конкуренцию, редкое скрещивание и другие тонкие процессы внутри популяций.

Что помогло Homo sapiens выжить

Homo sapiens были чрезвычайно социальными существами. Именно способность общаться, обмениваться знаниями и выстраивать связи помогла нашему виду создавать большие сообщества, города, цивилизации и заселить разные континенты. Там, где изолированные группы неандертальцев ослабевали и исчезали, более широкие социальные сети наших предков давали им больше шансов приспособиться.

Берк отмечает, что те же механизмы остаются важными и сегодня. Люди мигрировали всегда, а мобильность и социальные связи помогали им искать лучшие условия, воссоединяться с близкими и присоединяться к сетям взаимопомощи.

