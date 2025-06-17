Почему Тихий океан такой большой: объяснение ученых

Тихий океан поражает своими масштабами, ведь он более чем в пять раз шире Луны. Его размеры позволяют вместить все континенты Земли, занимая более 30% поверхности планеты. Этот гигант не только самый большой, но и самый глубокий, достигая более 11 000 метров в Бездне Челленджера Марианской впадины.

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Ученые объясняют его величие сложной геологической историей, тесно связанной с движением тектонических плит и эволюцией древних суперконтинентов и океанов, пишет Live Science.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), Тихий океан является наследником древнего суперокеана Панталасса, который когда-то охватывал всю планету, когда континентальная суша была объединена в единый суперконтинент Пангею.

"Панталасса была прототипом Тихого океана", — пояснила Сюзанна Нойер, директор-основательница Школы океанических будущих исследований Университета штата Аризона.

По ее словам, Тихий океан - это, по сути, то, что осталось от Панталассы.

Океаны и континенты расположены на тектонических плитах - гигантских блоках горных пород, составляющих внешнюю оболочку Земли. Эти плиты постоянно движутся, сталкиваясь или расходясь. Около 230 миллионов лет назад именно такие движения привели к началу распада Пангеи. Как отмечает Адриана Лам, доцент кафедры наук о Земле в Бингемтонском университете, Северная Америка и Евразия начали отделяться от Южной Америки, Африки, Антарктиды и Австралии.

Тихоокеанский огненный круг

В промежутке, образовавшемся между континентами в результате раскола Пангеи, родился Атлантический океан. "Атлантический океан растет примерно на два-три сантиметра каждый год, или примерно на дюйм", — объясняет Нойер, подчеркивая, что в масштабах миллионов лет это приводит к значительным изменениям. По мере того как континенты раздвигались, Панталасса сокращалась. В "зонах субдукции", где континентальные плиты скользили по океаническим плитам Панталассы, возник "Огненный круг" - зона, известная своими вулканами и землетрясениями, которая теперь окружает Тихий океан.

Исследование 2016 года, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что около 200 миллионов лет назад Тихоокеанская плита, которая сейчас лежит под Тихим океаном, родилась на стыке трех тектонических плит под Панталассой: Фараллон, Феникс и Изанаги. Этот процесс Лам сравнивает с Афарским тройным стыком в Восточной Африке, где встречаются три плиты, но там они не смогли разойтись. В случае с Тихоокеанским тройным стыком, эти три плиты успешно разошлись, образовав Тихоокеанскую плиту.

По мере расширения Тихоокеанская плита вытеснила эти три более старые плиты: Идзанаги была продвинута под Азию, почти вся Фараллон - под Северную Америку, а от плиты Феникс остался лишь небольшой кусочек в проливе Дрейка. Хотя Тихий океан в настоящее время является крупнейшим в мире, "он становится меньше", поскольку Атлантический океан продолжает расти. Тем не менее даже с его площадью 41 миллион квадратных миль (106 миллионов квадратных километров), Атлантический океан все еще значительно меньше Тихого.

Прогнозируется, что Атлантический океан начнет сокращаться примерно через 20 миллионов лет, но Тихий океан, с его уникальными размерами, геологической историей и сложностью, остается "самым удивительным океаническим бассейном из всех".

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