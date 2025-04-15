Более 400 лет моряки видят странное сияние в океане: ученые приблизились к разгадке

Более четырех столетий мореплаватели со всего мира сообщали об удивительном свечении в океане, охватывающем целые горизонты. Это явление, получившее название "молочное море", очаровывало воображение наблюдателей и оставалось загадкой для ученых.

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Свет настолько яркий, что моряки рассказывали, будто могли читать газету в полной темноте. Однако, несмотря на многочисленные свидетельства, из-за редкости события и его удаленности исследователям долгое время не удавалось собрать достаточное количество данных.

Ученые сделали значительный шаг вперед: благодаря новому исследованию собрана масштабная база наблюдений. Это открывает путь к разгадке одной из самых удивительных загадок мирового океана, сообщает CNN.

Истории о "молочных морях" берут свое начало из рассказов мореплавателей. Одно из самых ярких описаний оставил офицер Дж. Брунскилл в 1967 году, проплывая через Аравийское море. Он писал, что вода сверкала фосфоресценцией, а горизонт сливался с ярким светом. Аналогичное наблюдение зафиксировал и капитан П. У. Прайс в 1976 году, описав море как плоское светлое полотно, без видимых волн. Эти явления встречаются в отдаленных участках океана и чрезвычайно редко – поэтому наука до сих пор имела ограниченные ресурсы для изучения этого феномена.

Ученые создали уникальную базу данных. Ее инициатором стал Джастин Хадсон, докторант из Университета штата Колорадо. Он проанализировал более 400 задокументированных случаев наблюдений "молочных морей", включая как исторические отчеты, так и современные спутниковые данные. Хадсон надеется, что эти данные помогут не только понять природу этого явления, но и научиться предсказывать его появление, чтобы организовать специальные научные экспедиции, отмечает издание.

Основная гипотеза о причине свечения связана с микроскопическими биолюминесцентными бактериями Vibrio harveyi. Именно они, вероятно, ответственны за столь интенсивное свечение. По крайней мере, один случай, когда исследовательское судно собрало пробы воды во время события "молочного моря" в 1985 году, подтвердил наличие этих бактерий. Однако по словам ученых, окончательного ответа на вопрос, почему и при каких условиях возникает свечение, до сих пор нет.

Светящийся в море ночью

Новое исследование также помогло определить регионы, где наиболее часто возникают "молочные моря" — это Аравийское море и юго-восточные воды Азии. Ученые обнаружили, что события могут быть связаны с апвелингом — процессом подъема холодной воды из глубин океана, богатой питательными веществами. Кроме того, на возникновение свечения могут влиять глобальные климатические явления, в частности Эль-Ниньо и диполь Индийского океана. Хадсон отмечает, что сейчас удается предусмотреть около одного случая в год в таких регионах.

Следует отличать "молочные моря" от более известных биолюминесцентных волн, вызванных динофлагелятами — светящимися при движении микроорганизмами. Свечение в "молочных морях" — постоянное и может продолжаться на днях или даже неделями, охватывая площадь до 100 000 квадратных километров. Это делает его уникальным среди океанических явлений.

Исследователи считают, что "молочные моря" могут иметь значение для экосистем океана как положительное, так и отрицательное. Сегодня непонятно, указывает ли свечение на здоровую среду с большим количеством живых организмов, или наоборот — на нарушение природного баланса. Ответы на эти вопросы могут помочь лучше понять состояние океанов в контексте изменения климата.

Среди тех, кто стремится увидеть это явление вживую — океанограф Эдит Отдер, десятилетиями изучающий биолюминесценцию. Она считает, что "молочные моря" могут дать уникальное понимание того, как свет влияет на поведение морских существ, особенно тех, которые активны только в темноте. Ее волнует, как меняется жизнь в океане, когда тьма исчезает на несколько дней.

Доктор Стивен Миллер, соавтор исследования, отмечает: создание полной базы данных позволяет по-новому взглянуть на географию и частоту возникновения этого явления. Благодаря спутниковым технологиям и историческим данным, ученые теперь могут не только наблюдать, но и моделировать возможные будущие события.

Среди открытых вопросов остается влияние глобального потепления на частоту "молочных морей". Если эти события действительно связаны с бактериями, фитопланктоном и апвелингом, то климатические изменения могут существенно изменить динамику. А это, в свою очередь, может сказаться на всей пищевой цепи в океане.

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