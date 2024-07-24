Почему собаки похожи на своих хозяев: результаты исследования

Если внимательно присмотреться к собаке и ее владельцу, можно заметить сходство. Результаты исследований показывают, что люди часто выбирают домашних питомцев, которые похожи на них.

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И дело не только во внешности. Люди инстинктивно выбирают собаку, которая также будет соответствовать их характеру, пишет LiveScience.

"Хотя это не универсальное явление для всех владельцев и собак, но есть некоторые доказательства того, что породистые собаки и владельцы, как правило, в определенной степени похожи друг на друга", – сказала эксперт благотворительной организации защиты животных в Великобритании Катрина Голланд.

Несколько исследований обнаружили, что люди могут успешно сопоставлять изображения породистых собак с изображениями их владельцев на уровнях выше случайной вероятности. В одном исследовании участники смогли подобрать собак к их хозяевам независимо от того, было ли им сказано выбрать настоящие пары собака-владелец или просто выбрать пары, которые выглядели одинаково.

Другое исследование 2015 показало, что черты лица, особенно глаза, более важны для восприятия сходства, чем такие качества, как размер, прическа или физическая форма. Когда эксперт показал участникам исследования только глаза реальных и фальшивых пар собак-владельцев, они достаточно точно определили, где хозяева и их любимцы. Но когда они замаскировали область глаз, показатель успеваемости свалился до 50%.

А вот исследование 2004 года показало, что собачки и их владельцы не приобретают общие черты со временем. Обычно сходство заметно с первых дней сожительства. Это говорит о том, что люди выбирают собак, которые изначально похожи на них.

Исследования человеческого поведения неоднократно доказывали, что люди выбирают друзей, партнеров, похожих на них. То же происходит, когда мы выбираем домашних животных.

"Мы предпочитаем собак, которые выглядят похожими на нас из-за "простого эффекта экспозиции". То есть люди предпочитают знакомые предметы (или похожие черты, которые видят в зеркале), а не те, которых они не видели раньше или видели редко", – объяснила Катрин Холланд.

Прекрасный пример эффекта простой экспозиции можно наблюдать сквозь призму музыки: песня, которая, возможно, вам и не очень понравилась впервые, стала любимой, если вы ее слушали впоследствии каждый день. То же с внешностью: люди постоянно видят собственное лицо, поэтому повторяющееся влияние приводит к тому, что они предпочитают черты, похожие на собственные, в том числе и собаки.

Однако исследователи отмечают, что дело не только во внешности. "Результаты недавнего исследования указывают на то, что собаки и их владельцы похожи друг на друга по "большой пятерке личностных измерений": экстраверсия, доброжелательность, открытость, добросовестность и нейротизм, – отметила Холланд. Эти выводы также подтверждают теорию, что люди выбирают домашних любимцев, похожих на них не только снаружи, но и характером.

Однако эксперты по поведению животных отмечают, что следует выбирать домашнего любимца только по сходству. "Если выделить время, чтобы полностью рассмотреть все аспекты владения собакой, это поможет вам настроиться на долгие и приятные отношения с вашей новой собакой", – подчеркнула Катрина Голланд.

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