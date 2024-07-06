Ждут сигнала. Ученые объяснили, почему собаки так пристально смотрят на людей

Американские ученые подробно исследовали, почему собаки часто очень внимательно смотрят на людей. Оказывается, домашние питомцы ждут от нас сигнала к определенным действиям.

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Большинство животных используют взгляд как демонстрацию угрозы. Однако это не о собаках, пишет ScienceFocus.

Если у вас есть собака, вам знакома ситуация, когда вы занимаетесь своими делами и вдруг замечаете на себе внимательный взгляд своего любимца. Сразу возникает куча вопросов: "Что происходит? Почему он так смотрит на меня? Он хочет есть или гулять? Или злится на меня?".

Ученые из Барнард-колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке решили углубиться в собачью психологию.

"Одно из первых открытий в исследованиях собачьего познания, которое привело к многим будущим исследованиям, заключается в том, что собаки смотрят нам в глаза и на наши лица очень необычным для животных способом. Это не означает, что другие животные так не делают, но большинство животных используют взгляд как демонстрацию угрозы, например, волки", – рассказала профессор собачьего познания из Барнард-колледжа Александра Горовиц.

Ученые отмечают, что самое простое объяснение того, почему домашний любимец смотрит на вас, заключается в том, что он ждет от вас, как от хозяина, подсказок о том, как ему вести себя и что делать. "Вы контролируете их мир. Собаки, и я не хочу преувеличивать, в основном находятся в нашем плену. Мы определяем, когда им есть, когда они могут выходить на улицу, общаться и обнюхивать мир, где они могут мочиться и опорожняться. Мы контролируем все вещи, которые они хотят делать, и они хотят понимать, когда это произойдет", – объяснила Горовиц.

Однако есть в собачьем взгляде еще одна особенность. Исследования показали, что способность собак интерпретировать наши чувства и желания настолько тонко настроена, что они способны отличать эмоциональное выражение лица от нейтрального и счастливые лица от сердитых, даже если им показывают только фотографии лиц.

Ученые предполагают, что такая удивительная способность гавчиков связана с особой связью, развившейся у людей и собак за тысячи лет совместной жизни. "Люди используют взгляд друг на друга как интимный жест. Это то, что вы делаете с людьми, с теми которыми дружите. Взгляд также используется для общения – вы привлекаете внимание человека, глядя на него, и выдерживаете его взгляд, когда разговариваете с ним", – говорит Горовиц.

Профессор собачьего познания подчеркивает, что внимательный взгляд наших собачек свидетельствует о том, что они заинтересованы в нас и что они нас понимают. "И, как минимум, они ищут у нас информацию и знают, что ее можно прочитать на наших лицах", – подводит итоги Александра Горовиц.

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