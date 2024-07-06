УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Ждут сигнала. Ученые объяснили, почему собаки так пристально смотрят на людей

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
156
Ждут сигнала. Ученые объяснили, почему собаки так пристально смотрят на людей

Американские ученые подробно исследовали, почему собаки часто очень внимательно смотрят на людей. Оказывается, домашние питомцы ждут от нас сигнала к определенным действиям.

Видео дня

Большинство животных используют взгляд как демонстрацию угрозы. Однако это не о собаках, пишет ScienceFocus.

Ждут сигнала. Ученые объяснили, почему собаки так пристально смотрят на людей

Если у вас есть собака, вам знакома ситуация, когда вы занимаетесь своими делами и вдруг замечаете на себе внимательный взгляд своего любимца. Сразу возникает куча вопросов: "Что происходит? Почему он так смотрит на меня? Он хочет есть или гулять? Или злится на меня?".

Ждут сигнала. Ученые объяснили, почему собаки так пристально смотрят на людей

Ученые из Барнард-колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке решили углубиться в собачью психологию.

"Одно из первых открытий в исследованиях собачьего познания, которое привело к многим будущим исследованиям, заключается в том, что собаки смотрят нам в глаза и на наши лица очень необычным для животных способом. Это не означает, что другие животные так не делают, но большинство животных используют взгляд как демонстрацию угрозы, например, волки", – рассказала профессор собачьего познания из Барнард-колледжа Александра Горовиц.

Ждут сигнала. Ученые объяснили, почему собаки так пристально смотрят на людей

Ученые отмечают, что самое простое объяснение того, почему домашний любимец смотрит на вас, заключается в том, что он ждет от вас, как от хозяина, подсказок о том, как ему вести себя и что делать. "Вы контролируете их мир. Собаки, и я не хочу преувеличивать, в основном находятся в нашем плену. Мы определяем, когда им есть, когда они могут выходить на улицу, общаться и обнюхивать мир, где они могут мочиться и опорожняться. Мы контролируем все вещи, которые они хотят делать, и они хотят понимать, когда это произойдет", – объяснила Горовиц.

Ждут сигнала. Ученые объяснили, почему собаки так пристально смотрят на людей

Однако есть в собачьем взгляде еще одна особенность. Исследования показали, что способность собак интерпретировать наши чувства и желания настолько тонко настроена, что они способны отличать эмоциональное выражение лица от нейтрального и счастливые лица от сердитых, даже если им показывают только фотографии лиц.

Ученые предполагают, что такая удивительная способность гавчиков связана с особой связью, развившейся у людей и собак за тысячи лет совместной жизни. "Люди используют взгляд друг на друга как интимный жест. Это то, что вы делаете с людьми, с теми которыми дружите. Взгляд также используется для общения – вы привлекаете внимание человека, глядя на него, и выдерживаете его взгляд, когда разговариваете с ним", – говорит Горовиц.

Ждут сигнала. Ученые объяснили, почему собаки так пристально смотрят на людей

Профессор собачьего познания подчеркивает, что внимательный взгляд наших собачек свидетельствует о том, что они заинтересованы в нас и что они нас понимают. "И, как минимум, они ищут у нас информацию и знают, что ее можно прочитать на наших лицах", – подводит итоги Александра Горовиц.

OBOZ.UA ранее давал простые правила как уберечь собак и кошек от клещей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!