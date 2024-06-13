Почему Шакира стала певицей, а Аня Тейлор-Джой прославилась как актриса: ученые раскрыли удивительную связь между именем и карьерой человека

Исследователи из Университета Юты выяснили, что имена людей могут быть причиной того, какую профессию выбирает человек. В новом исследовании они обнаружили, что людей привлекают места и профессии, имеющие общую первую букву имени, известное как "номинативный детерминизм".

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По мнению команды, это может объяснить почему Шакира стала певицей, а Аня Тейлор-Джой прославилась как актриса. Чтобы проверить эту теорию, исследователи из Университета Юты проанализировали 3410 имен Common Crawl, Twitter, Google News и Google Books, пишет MailOnline.

Когда фамилии впервые появились в 11 веке, они часто являлись простым отражением чьей-то карьеры. Номинативный детерминизм идет дальше, утверждая, что люди подсознательно выбирают жизненные решения, которые лучше подходят к их именам. Даже после контроля таких факторов, как пол и этническая принадлежность, исследователи обнаружили, что номинативный детерминизм, по-видимому, имеет последовательное влияние на все данные. Имена людей связывали с карьерой с совпадением первых букв чаще, чем можно было ожидать случайно.

"Мы находим последовательные доказательства связи между именами людей и преимуществом главного жизненного выбора, начинающегося с той же буквы, что и имя", – комментируют исследования ученые.

Интересно, что исследователи также обнаружили, что эффекты номинативного детерминизма не были последовательными по годам или между полами. В начале 20 века данные свидетельствуют о том, что номинативный детерминизм больше повлиял на мужчин, чем на женщин, но это различие со временем уменьшилось. Исследователи предполагают, что когда женщины получили больше свободы выбирать свою карьеру, номинативный детерминизм начал оказывать более выраженный эффект.

Ученые предполагают, что номинативный детерминизм есть продукт психологического фактора, который называется "имплицитным эгоизмом". Это теория о том, что людей подсознательно привлекают места, люди и вещи, напоминающие их самих.

Однако следует отметить, что это влияние невелико и может быть переполнено более значимыми факторами. Например, в этом недавнем исследовании исследователи обнаружили, что на обучающихся в высших учебных заведениях меньше влиял номинативный детерминизм. Они предполагают, что это может быть потому, что диплом является большим маркером идентичности, чем первая буква вашего имени.

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