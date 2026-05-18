Почему невозможна трансплантация мозга? Ученые дали ответ
Идея пересадки головного мозга или целой головы долгое время будоражила воображение фантастов и отчаянных пациентов, которые даже соглашались на криозамораживание в надежде на будущее воскрешение. Однако современная наука скептически оценивает подобные стремления, ведь реальная медицина до сих пор не способна осуществить такую радикальную операцию.
Как пишет Live Science, ведущие нейрохирурги и исследователи отмечают, что подобное вмешательство правильнее называть трансплантацией тела, поскольку именно в мозге заложена человеческая идентичность и сознание. Главным препятствием для реализации этого замысла является невероятная сложность человеческой нервной системы и отсутствие технологий для ее восстановления. Ученые подробно объяснили, почему при нынешнем уровне развития науки отделенный орган не приживется в другом организме.
Почему трансплантация мозга невозможна
Основная причина невозможности проведения такой операции заключается в том, что хирурги не умеют восстанавливать сигналы между разорванными нервами центральной нервной системы. В отличие от периферийных нервов, которые способны регенерировать и налаживать связь с новыми тканями, клетки головного и спинного мозга взрослого человека практически не восстанавливаются.
Даже частичная замена отдельных структур, например, мозжечка, нереальна из-за астрономического количества микроскопических связей между нейронами, воссоздать которые вручную просто невозможно. Хирургически соединить кожу, мышцы и сосуды на шее вполне реально, но заставить клетки спинного мозга коммуницировать между собой наука еще не научилась.
Попытки осуществить подобные операции имеют долгую и в основном трагическую историю, которая началась еще в начале прошлого века с экспериментов на животных. В 1970-х годах исследователям удавалось пересаживать головы обезьянам: подопытные приходили в сознание, могли глотать и реагировать на окружение, однако ни одно из животных не прожило более девяти дней из-за отторжения тканей и проблем с сосудами.
Громкие заявления отдельных хирургов в 2013 и 2017 годах о готовности провести трансплантацию на людях вызвали жесткую критику и обвинения в мошенничестве со стороны мирового медицинского сообщества. Эксперты в области биоэтики отмечают, что при нынешних условиях иммунная система нового тела мгновенно уничтожит чужеродный орган.
Альтернатива трансплантации
Вместо фантастической и опасной полной замены органа, современная медицина видит будущее в локальном восстановлении поврежденных участков с помощью клеточных технологий. Использование графтов из стволовых клеток или выращенных в лаборатории нервных тканей (органоидов) может стать спасением для пациентов с серьезными травмами. Такие клетки имеют гораздо более высокие шансы успешно интегрироваться в существующую нейронную сеть, чем зрелые структуры донора. Идеальным вариантом является использование собственного биоматериала пациента, что полностью исключает риск иммунного отторжения во время терапии.
На сегодня подобные методики активно тестируются в клинических испытаниях для борьбы с инсультами, эпилепсией, болезнью Паркинсона и повреждениями позвоночника. Однако ни один из этих инновационных методов еще не получил официального одобрения для массового коммерческого использования от контролирующих органов.
Исследователям необходимо решить ряд сложных вопросов безопасности, в частности, как предотвратить превращение введенных клеток в опухоли и как гарантировать их точное встраивание в правильные участки мозга. Дополнительной проблемой для использования объемных органоидов остается их инвазивность и потребность в обеспечении надлежащего кровоснабжения новой ткани.
