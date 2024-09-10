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Почему нержавеющая сталь не ржавеет: ученый раскрыл секрет

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
246
Почему нержавеющая сталь не ржавеет: ученый раскрыл секрет

Ржавчина является постоянной угрозой для железа, которое легко окисляется как на воздухе, так и в воде. Даже сталь легко ржавеет, то есть окисление повреждает конструкции в постройках, автомобилях и приборах.

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Однако нержавейка не имеет этой проблемы. Ученый пояснил, что особый химический состав этого блестящего сплава железа создает защитный слой на его поверхности, который предотвращает ржавание, пишет LiveScience.

Почему нержавеющая сталь не ржавеет: ученый раскрыл секрет

В чем все же секрет нержавеющей стали

Химический состав нержавеющей стали не позволяет кислороду в воздухе и окружающей среде достигать железа в стали, предотвращая вредную реакцию окисления.

По словам экспертов, обычная сталь ржавеет, когда железо вступает в химическую реакцию с кислородом с образованием оксида железа. Хотя ржавчина, как правило, не вредна для человека, она может сильно разъедать железо и делать его опасным и безобразным.

Обычная сталь – это сплав из 99% железа и примерно от 0,2% до 1% углерода, тогда как нержавеющая сталь обычно содержит от 62% до 75% железа, до 1% углерода и более 10,5% хрома. Нержавеющая сталь также содержит несколько процентов никеля, что может сделать ее прочнее и легче для работы.

Почему нержавеющая сталь не ржавеет: ученый раскрыл секрет

Исследователь материалов Тим Коллинз подчеркнул, что хром является ключевым фактором устойчивости нержавеющей стали к ржавчине. Ведь этот элемент реагирует с кислородом в окружающей среде для создания пассивного слоя оксида хрома (Cr2O3) на поверхности металла. Этот слой препятствует попаданию кислорода в железо в стали и образование ржавчины.

По словам Коллинза, пассивный слой нержавеющей стали имеет толщину всего несколько нанометров и поэтому невидим. Слой оксида хрома также может самовосстанавливаться, если он поврежден. Интересно, что он инертен, то есть не вступает в химическую реакцию с другими веществами, а также не вымывается за пределы поверхности металла, что делает нержавеющую сталь пригодной для производства пищевых продуктов, хирургии и других применений.

Случайное открытие

Современная нержавеющая сталь была разработана в 1912 году английским металлургом Гарри Брирли, изучавшим стальные сплавы для предотвращения коррозии в стволах пушек.

Тим Коллинз рассказал, что Брирли создал сплав из железа, углерода, хрома и никеля. Но он не подходил для ствола пистолета, так что исследователь выбросил его в своем дворе. Через несколько недель ученый заметил, что блестящий сплав в его дворе не поржавел, поэтому он разработал материал и представил его миру в 1915 году.

По словам Коллинза, нержавеющая сталь сейчас составляет около 4% стали, которая используется во всем мире ежегодно, то есть почти 2 миллиарда тонн.

Почему нержавеющая сталь не ржавеет: ученый раскрыл секрет

Но изготовление нержавеющей стали сложный и дорогостоящий процесс – обычно в три-пять раз дороже, чем обычная сталь. А добавление специальных металлических элементов в сплавы (например, молибден для подводных применений) может сделать ее еще более дорогой.

Почему нержавеющая сталь не ржавеет: ученый раскрыл секрет

Ученый по пищевым продуктам Университета Джона Хопкинса Канта Шелке отметила, что нержавеющая сталь имеет много преимуществ. Она устойчива к коррозии, вызванной пищевыми кислотами и химикатами для чистки – в отличие от алюминия и меди – и не загрязняет пищу, к которой она прикасается.

Нержавеющая сталь также долговечна, прочнее алюминия и гигиенической, имеет непористую поверхность, которую можно легко очистить и дезинфицировать, подчеркнула Канта Шелке.

Почему нержавеющая сталь не ржавеет: ученый раскрыл секрет

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